SG-Frauen zeigen gute Leistung und kämpfen weiter um Klassenerhalt

Nach Ende der ersten Saisonhälfte rangiert die Spielgemeinschaft Wohnste/Holvede/Ippensen auf Rang neun und damit auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz der Landesliga-Tabelle. Die SG-Fußballerinnen zeigten starke Leistungen.

Für die Wohnster Fußballerinnen geht es in dieser Saison um den Klassenerhalt. „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Unsere direkten Konkurrenten im Tabellenkeller haben gegen uns einen starken Eindruck hinterlassen“, so der SG-Trainer.

14 Punkte hat die Bannick-Elf in den ersten elf Saison-Spielen gesammelt. „Es wären mit etwas Glück noch vier Punkte mehr möglich gewesen“, so der neue Trainer Andreas Bannick. „Aber wir können, was die Punktausbeute betrifft, auch so sehr zufrieden sein. Schließlich bewegen wir uns in einer sehr starken Liga.“

In der Tat: Abgesehen vom abgeschlagenen Tabellenletzten Westerholz gibt es nach Ende der Hinrunde zwischen den Teams der Liga keine gravierenden Punkt-Unterschiede. So liegen zwischen dem Spitzenreiter Apensen und dem Tabellenzehnten Eintracht Elbmarsch, der sich auf dem ersten Abstiegsplatz befindet, gerade einmal sieben Punkte Unterschied. Die SG ist als Neunter der Tabelle - punktgleich - direkt vor der Eintracht platziert.

Ausgerechnet gegen den Gegner aus dem Landkreis Harburg musste die an diesem Spieltag deutlich ersatzgeschwächte Bannick-Elf Ende Oktober eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Doch es gab auch Erfolgserlebnisse. Andreas Bannick erinnert an den 2:1-Erfolg gegen Hedendorf-Neukloster. „Ein Flutlicht-Spiel, nach einer Verletzungsunterbrechung 101 Minuten lang, ein großer Kampf. Da war alles drin.“

Auch beim 2:0-Sieg gegen Fleestedt zeigte Wohnste eine starke Leistung. „Unser Plan wurde in diesem Spiel genau umgesetzt, hat super funktioniert“, so der SG-Trainer.

Nach der Winterpause geht es weiter um den Klassenerhalt

Nach der Winterpause geht es für die SG-Frauen zunächst im Bezirkspokal weiter. Am 1. März empfangen sie im Viertelfinale den TuS Fleestedt. Dann beginnt erneut der Abstiegskampf in der Liga.

Und dabei wird es auch wieder auf das ankommen, was die SG-Elf so besonders auszeichnet: „Das sind große Kampfstärke, ein guter Zusammenhalt und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln“, sagt der SG-Trainer, dessen Elf im Vergleich zur Hinrunde der Vorsaison deutlich mehr Treffer erzielte. „21 Tore sind für uns ein erfreulicher Wert“, so Bannick. „Zumal wir in vielen Spielen auf offensive Stammkräfte verzichten mussten.“