SG Frauen – ohne Worte!

Und leider sollte es auch an diesem Abend so kommen!

Aber von vorne, man begann das Spiel auf dem extrem unebenen Rasenplatz sehr konzentriert. Zweikampfstärke und eine hohe Laufbereitschaft führten dazu, das die SG WiSi das Spiel bestimmte. So konnte Lena Dick in der 10. Minute mit einem super Weitschuss von ca. 27 Metern die Führung für die SG erzielen. In der 28.Minute war es wieder Lena Dick, welche nach super Vorarbeit von Emma Winterer den Ball nur noch rein schieben musste. Kurz vor der Halbzeit konnte man durch Emma Winterer sogar auf 0:3 erhöhen. Man zeigte alles was man sich vorgenommen hatte und so war die Führung mehr als verdient. Mahlberg hatte hier nix entgegen zu setzen.

Doch dann begann Halbzeit 2 und alles, wirklich alles, was man sich vorgenommen hatte war plötzlich weg. Man war nun, warum auch immer, im Kopf immer einen Schritt zu langsam, man verlor 80 % der Zweikämpfe, man hatte keinerlei Zugriff mehr auf das Spiel. So fiel das 1:3 in der 56.Minute durch einen Elfmeter. Was dann folgte, drei unnötige Tore in der 63., 74. und zu guter Letzt sogar noch der Führungstreffer in der 89.Spielminute.

Erklärungsversuche - ?, man hatte von außen keinen Einfluss mehr und von innen schaffte man es nicht, die ganze Mannschaft wieder auf die richtige Spur zu bringen. Ein richtiger Dämpfer in der aktuell gut laufenden Saison, ABER, und jetzt kommt das Wichtigste, man steht auf dem dritten Tabellenplatz und das auch verdient. Zwei Niederlagen welche richtig weh tun und trotzdem heißt es nun, voller Fokus auf das nächste Spiel gegen Buchenbach und das sind die Spiele, welche die SG Frauen für sich entscheiden müssen. Nicht lange damit beschäftigen, sondern gleich wieder in die richtige Richtung schauen, dann kann und muss man solch eine Niederlage, welche man sich nicht erklären kann, weg stecken!