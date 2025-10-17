SG Frauen mit Remis nach 2-0 Führung

Nach der bitteren Niederlage gegen den TSV Turnerbund in der Vorwoche, wollte sich die SG im Heimspiel gegen den FC Fasanerie Nord II rehabilitieren. Neben dem bitteren Ausfall von Madeleine, die sich im Spitzenspiel das Kreuzband gerissen hat, fielen am Spieltag noch Anna und Melli krankheitsbedingt aus. Trotz der ungünstigen Umstände gelang der SG ein Traumstart. Bereits in der dritten Minute fand eine Freistoßflanke von Kiki die aufgerückte Jana, die aus wenigen Metern zur Führen traf. Die frühe Führung gab dem Team jedoch nicht die erhoffte Sicherheit, denn in der Folge waren es hauptsächlich die Gäste die Torgefahr ausstrahlten. Mehrfach musste Torfrau Patty im 1 gegen 1 retten und so ging es mit einer glücklichen Führung in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte bekamen die Gastgeberinnen endlich mehr Zugriff zum Spiel und konnten phasenweise ihr gewohntes Kombinationsspiel aufziehen. Daraus entwickelten sich mehrere gute Torchancen und in der 57. Minute konnte Kerstin mit einem sehenswerten Linksschuss auf 2-0 erhöhen. Die Gäste erholten sich jedoch schnell von diesem Rückschlag und konnten nur wenige Minuten später den Anschluss herstellen, als eine Freistoßflanke unglücklich auf den zweiten Pfosten verlängert wurde und die Stürmerin den Ball über die Linie drückte. In der hektischen Schlussphase entwickelte sich ein Kampfspiel und in der 83. Minute glichen die Gäste per Bogenlampe zum 2-2 aus.

Trotz guter Ansätze wollte keinem der beiden Teams im Anschluss der Siegtreffer gelingen, weshalb es bei der Punkteteilung blieb.