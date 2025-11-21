SG Frauen drehen Rückstand beim TSV Ost

Am vorletzten Hinrundenspieltag gastierten die Frauen der SG Taufkirchen / Stern bei der SG TSV Ost / MSV Bajuwaren. Mit einem Sieg sollte der Anschluss auf die Aufstiegsränge gehalten und zudem die Distanz auf die Heimmannschaft vergrößert werden. Bei einem gemeinsamen Stadionbesuch zum CL Spiel der Bayern Frauen unter der Woche hatte sich ein Teil des Teams offensichtlich einiges abgeschaut, denn wie auch die Profis konnte die SG einen Rückstand drehen und das Spiel mit 3-2 für sich entscheiden.

Die SG ließ sich von dieser Umstellung nicht aus dem Konzept bringen und startete hervorragend in die Begegnung. Durch offensives Anlaufen in den ersten 25 Minuten konnte eine Vielzahl hoher Ballgewinne erzeugt werden. Leider fehlte noch der letzte Pass oder der Torabschluss, sodass, bis auf einige Abschlüsse von Rückkehrerin Cathleen, keine Großchancen kreiert wurden. Die Defensive um Pia, Toni, Anna und Vanessa konnten die wenigen Vorstöße der Gastgeberinnen frühzeitig unterbinden und Kerstin weitestgehend beschäftigungslos halten.

Wie schon im Spiel in Hohenlinden konnte die SG aus einem vollen Kader schöpfen. Leider musste am Spieltag ausgerechnet auf der Torhüter-Position ein kurzfristiger Ausfall verkraftet werden. So rückte Kerstin, die zuletzt durch eine Vielzahl an Torbeteiligungen aufgefallen war, aus dem Offensivzentrum in den Kasten.

Nach einer halben Stunde fanden die Gastgeberinnen mehr Zugriff ins Spiel und konnten durch Ihre individuell starken Einzelspielerinnen ein leichtes Übergewicht erzeugen. So fiel dann auch der erste Treffer in der 37. Minute, als die Stürmerin des TSV nach einer starken Einzelaktion freigespielt wurde und Kerstin keine Chance ließ.

Die SG antwortete auf den Rückstand mit einem personellen Wechsel in der Sturmspitze. Top-Torjägerin Petra ersetzte die quirlige Julia. Der Plan ging noch vor der Halbzeit auf, als Petra mit einem Ihrer ersten Ballkontakte Ihren unwiderstehlichen Torriecher bewies und den im 16er vor Ihr herunterfallenden Ball mit dem ersten Kontakt mit links zum Ausgleich verwertete.

Den Rückenwind aus dem späten Tor in Halbzeit eins wollte die SG nun mitnehmen und sich nach der Pause für einen bis dahin guten Auftritt belohnen. Dies gelang vor allem in den ersten 20 Minuten nach Wiederbeginn hervorragend.

In der 53. Minute wurde Kiki im Strafraum freigespielt und zeigte sich vor der gegnerischen Torhüterin eiskalt. Nur 10 Minuten später folgte der große Auftritt von Toni und Julia. Nach einem Ballgewinn im Zentrum marschierte erstgenannte unaufhaltsam durchs Mittelfeld und bediente Julia mit einem perfekten Schnittstellenpass. Diese setzte sich im 1 gg 1 sehenswert gegen Ihre Gegenspielerin durch und vollendete zum 3-1.

Mit der zunächst beruhigenden Führung ging es in die letzten 20 Minuten. Die Gastgeberinnen zeigten jedoch weiterhin viel Gegenwehr und konnten sich dadurch ins Spiel zurück kämpfen. In der 77. Minute konnte der Anschlusstreffer zum 2-3 durch einen Abschluss von der Strafraumkante nicht mehr verhindert werden. Die letzten 10 Minuten forderten den Gästen und Ihren Fans dann alles ab. Mit viel Herz und Einsatz warf sich das Team in jeden Zweikampf und hatten bei einem Lattentreffer der Gastgeberinnen auch das nötige Glück auf Ihrer Seite.

Nachdem von den 3 angezeigten Nachspielminuten bereits 5 gespielt waren und die Gäste den Ball in Ihren Reihen halten konnten, erlöste der gute Schiedsrichter die Anwesenden durch den Schlusspfiff.

Fazit:

Gegen einen Gegner, der vor allem mit seinen starken Einzelspielerinnen überzeugte, zeigte die SG eine geschlossene Mannschaftsleistung. Erneut konnte ein Rückstand die Mannschaft nicht aus der Bahn werfen und diesmal sogar das Spiel komplett gedreht werden. Mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz 2 und einem Nachholspiel in der Hinterhand setzt die SG damit Ihre starke Hinrunde mit dem 6. Sieg im 9. Spiel bei nur einer Niederlage fort.

Am kommenden Sonntag wartet zum Hinrundenabschluss die für uns unbekannte SG Schwabhausen/Röhrmoos, die zuletzt mit 2 Siegen und einer sehr knappen Niederlage gegen den Tabellenführer Turnerbund überzeugen konnte.

Wir freuen uns auf ein spannendes Heimspiel und die Unterstützung unserer zahlreichen Fans.