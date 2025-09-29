SG Frauen behaupten Tabellenführung

Auch im dritten Saisonspiel konnte die SG nach einer überzeugenden Mannschaftsleistung die drei Punkte im heimischen Sportpark halten. Gegen die Zweitvertretung von Centro Argentino stand am Ende ein schwer erkämpfter 3-1 Erfolg.
Die Gäste waren aufgrund der Ergebnisse der ersten beiden Spieltage der klare Außenseiter, nach den Erfahrungen aus der vergangenen Rückrunde konnte man dennoch von einem schwierigen Heimspiel ausgehen.
Die unorthodoxe und vor allem sehr körperbetonte Spielweise bereitete in den ersten 30 Minuten einige Probleme und so entwickelte sich trotz spielerischer Vorteile ein zähes Spiel mit wenigen Höhepunkten.
Der erlösende Führungstreffer entschädigte dann die Heimelf und Ihre Fans. Aus einem hohen Anlaufen konnte ein Fehlpass im gegnerischen Spielaufbau provoziert werden. Der Ball landete auf Nicis rechtem Fuß und diese hob das Leder sehenswert über die aufgerückte Torhüterin in den Kasten. Die Führung gab deutlich mehr Sicherheit und kurz vor der Pause legte die aufgerückte Defne nach Zuspiel von Sigi mit dem zweiten Treffer nach.
Auch in Halbzeit zwei blieb die SG am Drücker und erarbeitete sich mehrere gute Torgelegenheiten, Vero, Madeleine, Nici und Sophie verpassten jedoch mit dem 3. Treffer für klare Verhältnisse zu sorgen. Die Gäste konnten spielerisch weiterhin kaum Akzente setzen, was jedoch vor allem erneut an der starken Hintermannschaft um Jana, Pia, Anna, Defne und Sofie lag. Der überraschende Anschlusstreffer fiel dann aus einer Standardsituation als die gegnerische Stürmerin nach einer Ecke nachsetzte und den Ball über die Linie stocherte.
Vom Schock des kurzzeitigen Rückschlages zeigten sich die SG-Frauen jedoch schnell erholt und nur 3 Minuten später stellte Kiki bei Ihrem Saisondebüt mit einem sehenswerten direkten Freistoßtor den alten Abstand wieder her.
Die letzten 15 Minuten wurden leider von einer schweren Knieverletzung von Offensivmotor Nici überschattet und blieben bis zum Ende ohne weitere offensive Höhepunkte. Wir hoffen auf eine schnelle Genesung und baldige Rückkehr auf den Platz.
Fazit:
Die SG bleibt nach einem schwierigen Spiel in der Erfolgsspur. In den intensiven Zweikämpfen hielt man über 90 Minuten voll dagegen und
konnte am Ende drei hochverdiente Punkte einfahren. Am kommenden Sonntag geht es bereits in den frühen Morgenstunden zum absoluten Topspiel gegen die BOL-Reserve des TSV Turnerbund. Wir freuen uns auf spannende 90 Minuten.