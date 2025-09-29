SG Frauen behaupten Tabellenführung

Auch im dritten Saisonspiel konnte die SG nach einer überzeugenden Mannschaftsleistung die drei Punkte im heimischen Sportpark halten. Gegen die Zweitvertretung von Centro Argentino stand am Ende ein schwer erkämpfter 3-1 Erfolg. Die Gäste waren aufgrund der Ergebnisse der ersten beiden Spieltage der klare Außenseiter, nach den Erfahrungen aus der vergangenen Rückrunde konnte man dennoch von einem schwierigen Heimspiel ausgehen.

Die unorthodoxe und vor allem sehr körperbetonte Spielweise bereitete in den ersten 30 Minuten einige Probleme und so entwickelte sich trotz spielerischer Vorteile ein zähes Spiel mit wenigen Höhepunkten. Der erlösende Führungstreffer entschädigte dann die Heimelf und Ihre Fans. Aus einem hohen Anlaufen konnte ein Fehlpass im gegnerischen Spielaufbau provoziert werden. Der Ball landete auf Nicis rechtem Fuß und diese hob das Leder sehenswert über die aufgerückte Torhüterin in den Kasten. Die Führung gab deutlich mehr Sicherheit und kurz vor der Pause legte die aufgerückte Defne nach Zuspiel von Sigi mit dem zweiten Treffer nach.