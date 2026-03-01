SG Flamersheim-Kirchheim schockt Tabellendritten – Weilerswist

Szene aus dem Hinrunden Spiel. Leider lag Heute kein aktuelles Bild vor – Foto: M. St.

SG Flamersheim-Kirchheim sorgt direkt zum Start der Rückrunde in der Kreisliga A Kreis Euskirchen für ein Ausrufezeichen: Mit 3:2 bezwingt die SG den Tabellendritten SSV Weilerswist 1924 und bringt die Gäste früh ins Wanken. Zur Pause führten die Gastgeber bereits mit 2:0.

Besser hätte die Partie für die Hausherren kaum beginnen können. Bereits in der 2. Minute zappelte der Ball im Netz: Über die linke Seite setzte sich Yannik Ramm durch und brachte das Leder scharf in die Mitte, wo Leon Trichkovski eiskalt zur frühen 1:0-Führung vollendete.

Der SSV zeigte sich vom Rückstand sichtlich beeindruckt – und wurde in der 22. Minute erneut kalt erwischt. Wieder war es Trichkovski: Nach einer scharfen Hereingabe reagierte SSV-Keeper Daniel Arndt zunächst stark, doch gegen den zweiten Versuch des SG-Angreifers war er machtlos – 2:0.

SSV-Coach Frederik Ziburske versuchte mit einem Timeout sowie zwei personellen Wechseln aktiv gegenzusteuern und sein Team neu auszurichten. Doch zunächst ohne durchschlagenden Erfolg. Die SG verteidigte konzentriert und nahm die verdiente 2:0-Führung mit in die Pause.

Doppelfeld erhöht – Weilerswist meldet sich zurück

Auch der zweite Durchgang begann mit einem Paukenschlag. In der 49. Minute stellte Paul Doppelfeld nach einem weiteren energischen Angriff auf 3:0. Viele Zuschauer in Flamersheim wähnten die Partie damit bereits entschieden.

Doch die Gastgeber verwalteten den Vorsprung in der Folge nicht konsequent genug – und Weilerswist kam zurück ins Spiel.

In der 58. Minute wurde Kai Karamouzas im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Felix Kortholt souverän zum 3:1-Anschluss. Nur sieben Minuten später wurde es richtig spannend: Nach schöner Vorarbeit von Kortholt traf Daouda Coulibaly freistehend zum 3:2 (65.).

Plötzlich war die Partie wieder offen – und die Gäste drängten auf den Ausgleich.

Coulibaly verpasst den Lucky Punch

In der 88. Minute hatte der SSV die große Chance zum 3:3. Björn Büscher brachte einen Freistoß gefährlich vor das Tor, am langen Pfosten lief erneut Coulibaly ein – doch er verpasste den Ball um Zentimeter.

Kurz darauf pfiff der Unparteiische die Partie ab. Die SG Flamersheim-Kirchheim rettete den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen wichtigen 3:2-Heimsieg.

Fazit

Unter dem Strich ein verdienter Erfolg für die SG, die mit zwei frühen Treffern den Grundstein legte und trotz einer wackligen Schlussphase die drei Punkte in Flamersheim behielt. Für den Tabellendritten aus Weilerswist ist es hingegen ein Dämpfer gleich zu Beginn der Rückrunde.

Tore

1:0 Leon Trichkovski (2.)

2:0 Leon Trichkovski (22.)

3:0 Paul Doppelfeld (49.)

3:1 Felix Kortholt (58., Foulelfmeter)

3:2 Daouda Coulibaly (65.)

Aufstellungen

SG Flamersheim-Kirchheim:

Niels Brück, René Müller, Lorenz Schlüpen, Jan Osten, Julian Seliger (69. Daniel Graichen), Henning Doppelfeld, Lukas Mager, Paul Doppelfeld (94. Max Schurig), Lukas Heiwolt, Yannik Ramm (69. Sven Förster), Leon Trichkovski

Trainer: Marco Markwald

SSV Weilerswist 1924:

Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Björn Büscher, Stefan Silva-Santos (46. Maxim Zajcev), Robin Maximilian Berk (46. Luis Kampermann), Sven Stanienda (69. Mike Nandzik), Dennis Besirovic, Arda-Allen Zeyfiyanoglu (25. Max Becker), Alexander Eicker (38. Felix Kortholt), Daouda Coulibaly

Trainer: Frederik Ziburske