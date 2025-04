SG Flamersheim / Kirchheim gewinnt gegen den SSV Weilerswist

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

So merkte man der Mannschaft auch eine gewisse Verunsicherung an. Auch fehlten am heutigen Sonntag wieder eine Reihe von Stammspielern. Besonders stark betroffen war die Abwehr, wo die komplette 3er Kette ausfiel, so das Chefcoach Frederik Ziburske Persönlich mit ran musste.

Die Gastgeber der SG Flamersheim / Kirchheim waren in der ersten Halbzeit die etwas bessere Mannschaft ohne aber auch so recht zu überzeugen. So war es dann ein Doppelschlag kurz vor der Halbzeit, welcher die Gastgeber auf die Siegerstraße brachte.

In der 40. Spielminute wird ein langer Ball aus der SG Hälfte flach in die Tiefe des Weilerswister Raums gespielt, Jängten ist schneller als die Weilerswister Abwehr, schiebt dann den Ball am herauskommenden SSV Keeper Arndt vorbei zur 1:0 Führung für seine SG ins Weilerswister Tor.

Dann die 45 Spielminute und fast eine Dublette des 1:0. Wieder wird aus der Mitte der SG Hälfte Flach in die Tiefe gespielt, in der Aktion ist dann P. Doppelfeld zur Stelle. Doppelfeld umkurvt SSV Keeper Arndt und schiebt zum 2:0 für die SG Flamersheim / Kirchheim ein.

Danach war dann ersteinmal Pause.

In der Halbzeitpause dieses Spiels kam es dann aus Weilerswister Sicht zu einem emotionalen Moment. Konnte die Weilerswister Mannschaft und die mitgereisten Weilerswister Fans, den vor gut 2 Wochen in Hellenthal so schwer verletzten Stürmer Patrick Hinsch in ihrer Mitte begrüßen. Ein Moment der Alles zur Nebensache werden ließ.

Die 2 Halbzeit ist dann auch eigentlich schnell erzählt. Die SG Flamersheim / Kirchheim verlegt sich auf das verwalten der 2:0 Führung, ohne aber wirklich zu überzeugen.

Der SSV Weilerswist versuchte es mit ihren Mittel immer wieder, jedoch ohne Erfolg. Zum Schluss hin als SSV Keeper Arndt einen langen Ball nach dem anderen vorne Rein spielte wackelte die nicht so sattelfeste SG Abwehr das eine oder andere Mal noch. Großes Glück hatte man dann noch einmal als sich Frederik Ziburske den Ball gut 20 Meter vor dem Tor zum Freistoß zurecht legte. Sein Geschoss lenkt SG Keeper Brück so gerade noch mit den Fingerspitzen an den Querbalken des SG Gehäuse.

Das war es dann auch in Kirchheim. Unter dem Strich sicher ein verdienter Sieg der SG Flamersheim / Kirchheim. Vorallem auf Grund der doch etwas besseren 1 Hälfte.

SG Flamersheim / Kirchheim:

Niels Brück, Rene Müller, Jan Osten, Daniel Graichen, ( 74 Min. Dennis Hüttmann ), Henning Doppelfeld, ( 83 Min. Yannik Ramm ), Lukas Heiwolt, ( 90 Min. Maximilian Carstensen ), Sven Henning Förster, Marco Klein, Lukas Mager, Timo Jängten, ( 63 Min. Leon Trichkovski ), Paul Doppelfeld,

SSV Weilerswist:

Daniel Arndt, Frederik Ziburske, Robin Maximilian Berk, Mike Nandzik, Maxim Zajcev, Sven Stanienda, ( 82 Min. Daouda Coulibaly), Albin Kryeziu, ( 46 Min. Mike Morgen ), Bastian Schmitz, Solehi Salohidin, ( 68 Min. Stefan Silva Santos ) Felix Kortholt, Ricardo Melder,