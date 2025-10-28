SG Finnentrop/Bamenohl: Urgestein verabschiedet sich zum Saisonende

Der 31-jährige Christopher Hennes wird für immer fest mit dem Aufschwung der SG Finnentrop/Bamenohl von der Landesliga in das westfälische Amateuroberhaus verbunden sein. Nach zwei Aufstiegen und über 100 Oberliga-Partien möchte sich der Vize-Kapitän am Ende der Saison mit dem sechsten Klassenerhalt in Folge verabschieden. Wohin es ihn zieht, ist noch offen.

Am Freitagabend informierte Hennes seine Mannschaftskameraden, dass das Kapitel Bamenohl für „CH8“ am Ende der Saison zu Ende gehen wird, zumindest was die aktive Fußballer-Laufbahn betrifft. Von Vereinsseite heißte es: "So traurig wie dieser Schritt für uns als Verein ist, um so mehr zeigt es aber auch erneut seinen starken Charakter, voran zu gehen und frühzeitig mit offenen Karten zu spielen, um eine entsprechende Planung der Verantwortlichen für die nächste Saison zu ermöglichen."

Persönliche Gründe führten zu dieser Entscheidung. „Dieser Schritt ist mir alles andere als leichtgefallen und die Mitteilung an die Mannschaft war sehr emotional für mich. Nicht nur wegen den Leuten, sondern weil es auch einfach eine wahnsinnige Reise bis jetzt war. Ich kann und will jedoch den jetzigen Aufwand nicht mehr gehen und einfach mehr Zeit für meine Familie haben", erklärt Hennes.