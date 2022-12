Verlässt die SG im Sommer, Trainer Ralf Behle. – Foto: SG Finnentrop/Bamenohl 12/27 e.V.

SG Finnentrop/Bamenohl: Trainer-Ära Behle endet im Sommer Nach sieben Jahren ist im Sommer Schluss.

Nach sieben Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit, trennen sich die Wege der SG

Finnentrop/Bamenohl und Trainer Ralf Behle nun nach der laufenden Saison. Der Kirchhundemer kam 2016 zur SG und prägte mit seinem attraktiven Offensiv-Fußball die Bamenohler Jungs. Im ersten Jahr gelang ihm der direkte Wiederaufstieg in die Westfalenliga, bevor man in der Saison 19/20 als zweiter Verein aus dem Kreis Olpe den Sprung in die Oberliga Westfalen schaffte. Mittlerweile darf man sich als höchstspielende Mannschaft im Sauerland betiteln. “Wir sind Stolz welchen Weg wir in den letzten Jahren gegangen sind und dies hängt natürlich auch mit unserem Chef Coach Ralf Behle zusammen."

Behle steht für einen intensiven Fußball, die Förderung von jungen Spielern und die Weiterentwicklung einer Mannschaft. Dies stellte er mit dem Werdegang der SG eindrucksvoll unter Beweis. Er schaffte es mit seinem Team jedes Jahr aufs Neue die Leistung aus dem Vorjahr zu toppen und selbst im siebten Jahr ist man zur Winterpause auf einem guten Weg dies wieder Mals zu erreichen. “Ralf hat uns als Verein weitergebracht, aber andersherum hat er sicher auch von dem Umfeld der SG profitiert. Er hat 100% für den Verein gelebt und es sind auch neben dem Platz viele Freundschaften entstanden“, zeigen sich die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung glücklich über die vergangenen Jahre. Zum Abschied im Sommer hat man sich nochmals hohe Ziele gesteckt. Gerne würde man den Übungsleiter mit seinem zweiten Kreispokal Sieg vom Bamenohler Schloss verabschieden und außerdem gilt es, zum sechsten Mal die Vorsaison zu toppen. “Ralf hätte es verdient sich so zu verabschieden und somit am Höhepunkt seiner sieben Jahre zu gehen. Was er hier Woche für Woche für eine Energie auf den Trainingsplatz bringt, ist nicht hoch genug einzuordnen“, loben die Verantwortlichen des Vereins ihren Trainer.