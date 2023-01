SG Finnentrop/Bamenohl: Stammkeeper des FSV Gerlingen kommt im Sommer Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl hat zur neuen Saison den jungen Stammkeeper vom FSV Gerlingen unter Vertrag genommen.

Der gebürtige Grevenbrücker debütierte mit blutjungen 18 Jahren in der Oberliga Westfalen beim TuS Erndtebrück. Nach seiner A-Junioren-Zeit am Pulverwald wurde Taach in den Kader der 1. Mannschaft übernommen und kam zu 13 Einsätzen. Auch bei der Reserve stand er in der Bezirks- und Landesliga in seinen drei Erndtebrücker Jahren im Tor.

Nach der früh coronabedingt abgebrochenen Saison 2020/21 wechselte der Schlussmann zum damaligen Westfalenligisten FSV Gerlingen und wurde auf Anhieb Stammkeeper. 33 der 34 Partien absolvierte Taach in der Saison 2021/22. Nur am letzten Spieltag bekam sein Ersatzmann Sebastian Stracke seinen Einsatz, als der Abstieg in die Landesliga bereits besiegelt war.