SG Finnentrop/Bamenohl reaktiviert Ex-Regionalliga-Keeper

Mit nur einem gesichert fitten Torwart in die sechste Bamenohler Oberliga-Spielzeit zu gehen, ist den Verantwortlichen nachvollziehbarerweise zu riskant. So wurde nun der 37-jährige Christian Bölker reaktiviert, der beim A-Ligisten SV Heggen in der abgelaufenen Spielzeit seine aktive Karriere eigentlich beendet hatte. Mit dem Olper Verein wurde der frühere Regionalliga-Keeper des 1. FC Kaan-Marienborn A-Liga-Meister und zieht mindestens bis zum kommenden Winter die Torwarthandschuhe für die SG Finnentrop/Bamenohl nochmal an.

Bölker bringt viel Erfahrung im höherklassigen Fußball mit. Neben Oberliga- und Westfalenliga (RSV Meinerzhagen/SpVg Olpe) kann der Keeper auch auf 24 Regionalliga-Spiele mit dem 1. FC Kaan-Marienborn zurückblicken. Darüber hinaus war er viele Jahre bei der Nationalmannschaft der Gehörlosen Stammtorwart und gewann 2013 in Sofia mit dem deutschen Team die Bronzemedaille bei den Deaflympics, dem Olympia-Äquivalent der Gehörlosen. Zuletzt stand er bei seinem Heimatverein SV Heggen zwischen den Pfosten und feierte den Aufstieg in die Bezirksliga. In der abgelaufenen Saison 2024/25 kassierte das Team vom Daspel in 30 Partien (davon 25 mit Bölker im Tor) lediglich 27 Gegentore.

Jan Hüttemann, Sportlicher Leiter der SG, sagt: „Wir freuen uns, dass wir so kurzfristig Christian Bölker für uns gewinnen konnten. In gerade einmal vier Wochen startet die Saison mit der 1. Runde des Westfalenpokals. Eine Woche später ist Start der Oberliga. Hierfür benötigen wir zwei topfitte Keeper auf höchstem Niveau. Leider arbeitet Armend weiterhin an seiner Genesung und auch Ingmar leidet seit geraumer Zeit an Knieproblemen. Mit Christian füllen wir diese Lücke und geben den beiden Verletzten die nötige Zeit zum Auskurieren. Auf der anderen Seite beleben wir auch die Konkurrenz, denn Christian wird sich nicht mit einer Statistenrolle begnügen.“