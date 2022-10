SG Finnentrop/Bamenohl in großer Trauer 1. Vorsitzender plötzlich und unerwartet verstorben

In einer bewegenden Nachricht nimmt der Verein auf ihrer Homepage und den Social-Media-Kanälen Abschied:



"Am Mittwoch, 12.10.2022, erreichte uns morgens die unfassbare Nachricht, dass unser 1. Vorsitzender Franz Josef Cwiklinski vollkommen unerwartet und plötzlich verstorben ist. Die gesamte SG Gemeinde steht unter Schock und ist sprachlos. Wir bitten um Euer Verständnis, dass wir erst etwas Zeit gebraucht haben, um uns sammeln und diese Zeilen verfassen zu können. Wir drücken der Familie sowie allen Freunden und Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus und stehen in dieser schweren Zeit an ihrer Seite.

Franz-Josef hat das Amt des ersten Vorsitzenden im Jahr 2018 von Markus Heuel übernommen und seitdem viele Höhen und Herausforderungen erlebt. Oberliga-Aufstieg, abgebrochene Saison, Klassenerhalt, immer wieder neue organisatorische Herausforderungen aufgrund der Coronapandemie. Es wurde ihm bestimmt nie langweilig. Darüber hinaus war er maßgeblich daran beteiligt, dass unsere Heimat, die H&R Arena, zu dem geworden ist, was sie heute ist. Sei es der zusätzliche neue Verkaufsstand, die neue Stehplatztribüne auf der Gegengerade oder die unzähligen neuen Sponsoren, die wir durch seinen unermüdlichen Einsatz gewonnen haben. Hierdurch hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Denkmal gesetzt.