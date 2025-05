SG Finnentrop/Bamenohl besetzt Co-Trainer-Stelle neu

Die Pressemitteilung im Wortlaut:

Jan Heiche wird zur kommenden Saison das Trainerteam um Cheftrainer Jonas Ermes ergänzen. Der 36-jährige Familienvater aus Attendorn ist Lehrer und absolvierte sein Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Der A-Lizenz-Inhaber bringt umfassende Erfahrung aus dem Jugendfußball im Profibereich mit. In den vergangenen Jahren war er in verschiedenen haupt- und nebenberuflichen Funktionen unter anderem für den 1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen, Viktoria Köln sowie den Deutschen Fußball-Bund tätig.