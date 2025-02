SG Finnentrop/Bamenohl behauptet sich mit knappem Sieg gegen den ASC 09 Dortmund

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 09.02.2025 15.30 Uhr

Austragungsort: Finnentrop

Wettbewerb: Oberliga Westfalen

Spieltag: 22

Spielbericht: SG Finnentrop/Bamenohl gegen ASC 09 Dortmund 2:1 (1:0)

Finnentrop. Die SG Finnentrop/Bamenohl und der ASC 09 Dortmund liefern sich am Sonntag ein mitreißendes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Die Partie kommt nur schwerfällig in Gang. Endlich, nach 30 Minuten erzielt Eren Albayrak den ersten Treffer und verschafft seinem Team die Führung. Erst in der zweiten Halbzeit können die Dortmunder aufholen: In Minute 47 fällt das Gegentor durch Josue Santo.

Beide Teams wechseln in der verbleibenden Spielzeit nochmal aus. Nicolas Herrmann wird eingesetzt für Johannes Thiemann. Auf der Gastseite räumen Len Wilkesmann für Eron Morina und Jan Stuhldreier für Rafael Camprobin Corchero den Platz.

Das letzte Tor der Partie fällt 24 Minuten nach Wiederanspiel: Ohne Weiteres befördert Anas Akhabach den Ball mit Erfolg über die Linie und sichert den Triumph für die Mannschaft aus Finnentrop/Bamenohl (69).

Die Aufstellungen: SG Finnentrop/Bamenohl - ASC 09 Dortmund

SG Finnentrop/Bamenohl: Gordon Meyer (11), Nasim Chatar (3), Robin Klaas (22), Marcel Becker (7), Elias Valentin Butzkamm (5), Melvin Musangu (23), Max Kolberg (25), Alex Taach (44), Eren Albayrak (21), Erik Dier (14), Johannes Thiemann (6)

ASC 09 Dortmund: Maximilian Podehl (13), Jan Stuhldreier (7), Florian Rausch (23), Lars Warschewski (10), Jannik Urban (8), Len Wilkesmann (30), Michael-Marvin West (4), Keanu Diskau (12), Robert Hilsmann (2), Josue Santo (27), Joel Nickel (1)

Schiedsrichter: Jonas Fischbach

Assistent: Kevin-Lars Papiorek

Assistent: Felix Hutzler



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.