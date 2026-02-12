SG Finn/Bam schließt Torwart-Lücke und holt Ex-Käner Offensivkraft

Zwei Last-Minute-Neuzugänge bei der SG Finnentrop/Bamenohl: Keeper Zielonka (links) und Angreifer Alajbegovic. – Foto: SG Finnentrop/Bamenohl

Der 39-jährige Torwart Christian Bölker war nach zwei Jahren in der A-Liga im vergangenen Sommer nochmal bei Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl eingestiegen, da der als Nr. 1 vorgesehene Armend Shaqiri nicht rechtzeitig fit wurde. Alle 18 Oberliga-Partien absolvierte der Routinier in der Hinserie und beendete nun seine Laufbahn.

Bis Ende Januar hatte Bölker in Testspielen noch das Bamenohler Tor gehütet. Doch nun ist Shaqiri wieder fit und stand entsprechend in den ersten beiden Oberliga-Partien des Jahres im Tor. Ingmar Klose ist sein Vertreter. Das Torwart-Trio komplettiert Leon Zielonka, wie der Verein am heutigen Donnerstag bekanntgibt. Der 26-Jährige war zuletzt beim Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel aktiv und hatte seit vergangenen Sommer studienbedingt pausiert.

Auch in der Offensive legen die Sauerländer nochmals nach. Der 24-jährige Din Alajbegovic, Ex-Regionalliga-Akteur des 1. FC Kaan-Marienborn, war nach anderthalb Jahren in der Bayernliga beim FC Ingolstadt II seit dem Sommer vereinslos. Da der Angreifer wieder in die südwestfälische Heimat zurückgekehrt ist, hat die SG zugeschlagen und ihn für die Rückrunde unter Vertrag genommen.