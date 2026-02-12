SG Finn/Bam schließt Torwart-Lücke und holt Ex-Käner Offensivkraft

Der 39-jährige Torwart Christian Bölker war nach zwei Jahren in der A-Liga im vergangenen Sommer nochmal bei Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl eingestiegen, da der als Nr. 1 vorgesehene Armend Shaqiri nicht rechtzeitig fit wurde. Alle 18 Oberliga-Partien absolvierte der Routinier in der Hinserie und beendete nun seine Laufbahn.
Bis Ende Januar hatte Bölker in Testspielen noch das Bamenohler Tor gehütet. Doch nun ist Shaqiri wieder fit und stand entsprechend in den ersten beiden Oberliga-Partien des Jahres im Tor. Ingmar Klose ist sein Vertreter. Das Torwart-Trio komplettiert Leon Zielonka, wie der Verein am heutigen Donnerstag bekanntgibt. Der 26-Jährige war zuletzt beim Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel aktiv und hatte seit vergangenen Sommer studienbedingt pausiert.
Auch in der Offensive legen die Sauerländer nochmals nach. Der 24-jährige Din Alajbegovic, Ex-Regionalliga-Akteur des 1. FC Kaan-Marienborn, war nach anderthalb Jahren in der Bayernliga beim FC Ingolstadt II seit dem Sommer vereinslos. Da der Angreifer wieder in die südwestfälische Heimat zurückgekehrt ist, hat die SG zugeschlagen und ihn für die Rückrunde unter Vertrag genommen.
Zielonka lebt in Bochum und bringt reichlich Erfahrung aus der sechsten Spielklasse mit. Stationen seiner bisherigen Laufbahn waren unter anderem der DSC Wanne-Eickel sowie der SC Neheim, für den er in mehreren Spielzeiten aktiv war und insgesamt rund 50 Einsätze in der Westfalenliga sammelte. In den vergangenen Jahren wurde Zielonka durch Verletzungen ausgebremst sowie trat wegen seines Medizinstudiums kürzer. Bei der SG befindet er sich inzwischen voll im Trainingsbetrieb und wird den Konkurrenzkampf um Shaqiri und Klose erhöhen.
Der 1,90 Meter große Offensivspieler Alajbegovic stand von Anfang 2024 bis Sommer 2025 bei der U21 des Drittligisten FC Ingolstadt unter Vertrag, die in der 5. Liga spielt, vergleich zur Oberliga Westfalen. Zuvor war er beim 1. FC Kaan-Marienborn in der Regionalliga West aktiv und erzielte in 18 Einsätzen zwei Treffer. Vorherige Oberliga-Stationen waren der RSV Meinerzhagen und der TuS Erndtebrück, bei dem er auch überwiegend in seiner Jugend ausgebildet wurde. Insgesamt stehen 38 Oberliga-Partien in seiner Vita. Ein Laufbahn-Highlight dürften die zwölf Minuten Einsatzzeit für den 1. FC Kaan-Marienborn am 29. Juli 2022 im DFB-Pokal gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg gewesen sein.
Neben den externen Verstärkungen setzt die SG auch weiterhin auf die eigene Nachwuchsarbeit: Titus Heine wurde mit einem Vertrag für das Oberliga-Team ausgestattet. Der 18-Jährige ist Führungsspieler in der A-Jugend und konnte bereits in der Hallensaison sowie in Testspielen auf dem Feld erste Einsatzzeiten bei den Senioren sammeln.