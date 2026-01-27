SG Finn/Bam: Dieser Landesliga-Torjäger kommt im Sommer

Die beiden Angreifer haben inzwischen bekanntlich schon Profi-Luft geschnuppert. Schulz lief in der 2. Bundesliga für den SC Preußen Münster auf und ist bei der U21 aktueller Top-Torjäger der Oberliga Westfalen, Lennemann steht beim 1. FC Köln unter Vertrag und traf in der Hinrunde viermal für die U21 in der Regionalliga West.

Dagegen spielt der 22-jährige Lejf Kaden immer noch für seinen Heimatverein SV 04 Attendorn, zu dem er im Sommer 2021 zurückkehrte und auf Anhieb in ganz jungen Jahren Stammspieler wurde. Seitdem stehen 132 Landesliga-Partien und 65 Tore in seiner Vita.

Zur Spielzeit 2026/27 ist Schluss damit. Denn Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl hat seine Fühler ausgestreckt und soll sich mit dem jungen Torjäger nach FuPa-Informationen einig sein.

Die Oberliga Westfalen darf sich auf ein spannendes Stürmer-Talent freuen.