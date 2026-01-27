SG Finn/Bam: Dieser Landesliga-Torjäger kommt im Sommer

Die beiden Angreifer haben inzwischen bekanntlich schon Profi-Luft geschnuppert. Schulz lief in der 2. Bundesliga für den SC Preußen Münster auf und ist bei der U21 aktueller Top-Torjäger der Oberliga Westfalen, Lennemann steht beim 1. FC Köln unter Vertrag und traf in der Hinrunde viermal für die U21 in der Regionalliga West.
Dagegen spielt der 22-jährige Lejf Kaden immer noch für seinen Heimatverein SV 04 Attendorn, zu dem er im Sommer 2021 zurückkehrte und auf Anhieb in ganz jungen Jahren Stammspieler wurde. Seitdem stehen 132 Landesliga-Partien und 65 Tore in seiner Vita.
Zur Spielzeit 2026/27 ist Schluss damit. Denn Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl hat seine Fühler ausgestreckt und soll sich mit dem jungen Torjäger nach FuPa-Informationen einig sein.
Die Oberliga Westfalen darf sich auf ein spannendes Stürmer-Talent freuen.
Auf Nachfrage von FuPa Westfalen möchten weder Bamenohls Sportlicher Leiter Jan Hüttemann noch Attendorns Sportlicher Leiter Thomas Bassitta ein offizielles Statement dazu abgeben.
Am Dienstagabend bestätigt die SG dann doch offiziell den Sommerneuzugang:
"Die SG Finnentrop/Bamenohl freut sich, zur Saison 2026/2027 Lejf Kaden verpflichten zu können. Der aus Attendorn stammende Offensivspieler wird die SG in der Offensive verstärken.
Lejf lernte das Fußballspielen beim SV04 Attendorn. In der A-Jugend wechselte er zunächst für ein Jahr zum SC LWL 05, eher in der Saison 2021 / 22 zum Landesligisten SV 04 Attendorn zurückkehrte. Dort entwickelte er sich schnell zum Stammspieler. In 132 Spielen erzielte er bisher 65 Tore und konnte dazu 12 Assists verbuchen.
Zu Lejf bestand bereits seit mehreren Jahren Kontakt. Umso größer ist die Freude, dass der Wechsel nun realisiert werden konnte. Wir freuen uns auf die Zukunft mit Lejf."