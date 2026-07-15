SG Findorff verpflichtet Torjäger Tom Hinrichs

– Foto: SG Findorff

Die SG Findorff hat ihr Sturmzentrum mit Tom Hinrichs verstärkt. Der Angreifer wechselt vom SV Scharrel nach Bremen und wird bei seinem neuen Verein künftig mit der Rückennummer 15 auflaufen.

Hinrichs hat sich in den vergangenen Jahren vor allem als äußerst treffsicherer Stürmer einen Namen gemacht. Für seine ersten 100 Pflichtspieltore benötigte er lediglich 64 Einsätze. Insgesamt verabschiedete ihn der SV Scharrel nach 104 Spielen und 153 Treffern für die erste Herrenmannschaft.

In Findorff soll Hinrichs nun für zusätzliche Durchschlagskraft sorgen. Der Angreifer bringt nicht nur einen ausgeprägten Torinstinkt mit, sondern auch körperliche Präsenz und viel Ehrgeiz.

Mit seiner Verpflichtung gewinnt die SG Findorff einen Mittelstürmer, der seine Abschlussqualitäten über einen langen Zeitraum unter Beweis gestellt hat. Nun soll Hinrichs seine Trefferquote auch bei seinem neuen Verein bestätigen und eine wichtige Rolle in der Offensive übernehmen.