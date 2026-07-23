SG Findorff verpflichtet Timo Laub für das Tor

– Foto: Thomas Rinke

Die SG Findorff hat ihr Torwartteam weiter ausgebaut und mit Timo Laub einen erfahrenen Keeper verpflichtet. Der 1,96 Meter große Schlussmann kommt aus Hamburg und soll in der kommenden Saison die Torwarthandschuhe für die Sportgemeinschaft überstreifen.

Mit seiner Körpergröße von 1,96 Metern bringt Laub viel Präsenz zwischen den Pfosten mit. Der Verein setzt dabei nicht nur auf seine physischen Vorzüge, sondern auch auf die Erfahrung, die der Torhüter aus seiner bisherigen Karriere mitbringt.

Laub komplettiert damit das Torwartteam der SG Findorff und soll dem Klub in der Defensive zusätzliche Sicherheit geben. Die Bremer sehen in der Verpflichtung eine wichtige Verstärkung für die kommende Spielzeit.