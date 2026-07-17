SG Findorff holt Torben Klaas für die Defensive

– Foto: Thomas Rinke

Die SG Findorff treibt ihre Personalplanungen weiter voran und präsentiert mit Torben Klaas den zweiten Neuzugang für die kommende Saison. Der Defensivspieler wechselt vom FC Rastede nach Bremen und soll die Abwehr verstärken.

Klaas wurde beim FC Rastede ausgebildet und sammelte dort in der vergangenen Spielzeit regelmäßig Einsatzzeiten in der Bezirksliga. Dabei überzeugte er vor allem durch seine Schnelligkeit, seine Zweikampfstärke und seine flexible Einsetzbarkeit in der Defensive.

Bei der SG Findorff ist er für die Rolle eines stabilisierenden Faktors in der Hintermannschaft vorgesehen. Mit seinen Qualitäten soll er der Defensive zusätzliche Sicherheit geben und neue Optionen im Abwehrverbund eröffnen.