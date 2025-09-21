SG feiert Auswärtssieg in Mitterskirchen

Die SG Gerzen/Aham konnte am Samstag trotz angespannter Personalsituation einen souveränen 3:1-Erfolg beim ESV Mitterskirchen einfahren. Mit diesem verdienten und zu keiner Zeit wirklich gefährdeten Sieg bleibt man in der Spitzengruppe der Tabelle.

Bereits in der Anfangsphase stellte die SG die Weichen auf Sieg: Zunächst traf Andre Rossek nach einer präzisen Flanke von Andreas Krautner (5.), ehe der regelmäßig stark aufspielende Krautner selbst nur drei Minuten später per Handelfmeter auf 2:0 erhöhte (8.) - bereits sein achter Saisontreffer. Zwar verkürzte der letzjährige Kreisklassist durch Elias Hummelsperger in der 14. Minute etwas überraschend, doch die Gäste blieben weiterhin spielbestimmend.