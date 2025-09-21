SG feiert Auswärtssieg in Mitterskirchen

Die SG Gerzen/Aham konnte am Samstag trotz angespannter Personalsituation einen souveränen 3:1-Erfolg beim ESV Mitterskirchen einfahren. Mit diesem verdienten und zu keiner Zeit wirklich gefährdeten Sieg bleibt man in der Spitzengruppe der Tabelle.
Bereits in der Anfangsphase stellte die SG die Weichen auf Sieg: Zunächst traf Andre Rossek nach einer präzisen Flanke von Andreas Krautner (5.), ehe der regelmäßig stark aufspielende Krautner selbst nur drei Minuten später per Handelfmeter auf 2:0 erhöhte (8.) - bereits sein achter Saisontreffer. Zwar verkürzte der letzjährige Kreisklassist durch Elias Hummelsperger in der 14. Minute etwas überraschend, doch die Gäste blieben weiterhin spielbestimmend.
Nach der Pause sorgte Youngster Lukas Baier mit seinem ersten Pflichtspieltreffer im Herrenbereich per Kopf nach Vorarbeit von Rossek für die 3:1 Vorentscheidung (51.). In der Folge ließ die SG nichts mehr anbrennen und brachte den Auswärtssieg souverän nach Hause.
Auch die Zweite Mannschaft bewies Moral: Nach einem 0:2-Rückstand meldete sie sich in der Schlussphase eindrucksvoll zurück und erkämpfte noch ein 2:2-Unentschieden. Die Tore erzielten Philipp Herrnreiter und Fabian Gruber. Damit bleibt die Reserve Tabellenführer - insgesamt also ein starker Auftritt beider Teams.
Am kommenden Sonntag emfängt die SG Gerzen/Aham die SG Kirchberg/Taufkirchen, alias Mertsee. Anstoß ist um 15 Uhr am Gerzner Kellerberg (Reserven 13 Uhr).