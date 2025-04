SG FC Wehr-Brennet gewinnt Top-Spiel und überholt FC Zell

Elf Niederlagen hatten die Jestetter in Folge kassiert und waren ans Tabellenende abgerutscht. Vor dem Osterwochenende beendete Trainer Marc Max sein kurzes Gastspiel beim SVJ. Bei der Suche nach einem Nachfolger kamen die Verantwortlichen auf einen alten Bekannten, den sie an Gründonnerstag als neuen Cheftrainer präsentierten: Michele Masi hat zum dritten Mal die Jestetter Mannschaft übernommen. Gemäß dem Sprichwort "Neue Besen kehren gut" kam prompt der Erfolg wieder zurück. Am Ende feierten die Gastgeber einen etwas überraschenden 2:1-Erfolg gegen die zuletzt stark auftrumpfende SG Mettingen/Krenkingen. Und Masi bewies gleich mal ein goldenes Händchen. Eliot Grainca, den Masi aus der zweiten Mannschaft geholt hatte, traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Siegtreffer für den SVJ, der die Rote Laterne an den VfB Waldshut abgegeben und sich um gleich zwei Plätze auf Rang 14 verbessert hat. "Ich bin mehr oder weniger sprachlos", meinte Michele Masi nach seinem perfekten Comeback an der Jestetter Seitenlinie.

Tore: 0:1 Ramiro Moura (11./ET), 1:1 Franz (45.), 2:1 Grainca (90.+3).

