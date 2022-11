„Haben Lehrgeld bezahlt“: Ronald Parti (links, im Zweikampf mit Antonio Santoro) erzielte die frühe Führung für Efringen-Kirchen. | Foto: Thomas Heß

SG FC Wehr-Brennet dreht Spiel beim TuS Efringen-Kirchen Wichtiger Auswärtssieg für VfR Bad Bellingen +++ SV Buch schlägt VfB Waldshut im Neun-Tore-Spektakel

Während der FC Tiengen weiter von Sieg zu Sieg eilt, haben die Verfolger VfB Waldshut und FC Wittlingen einen Dreier verpasst. So setzt sich der SV Buch mit 5:4 in Waldshut durch. In der unteren Tabellenhälfte feiert der VfR Bad Bellingen den wichtigen Auswärtserfolg beim SV 08 Laufenburg II.

Unterschiedlicher könnten die Formkurven beider Teams derzeit nicht sein. Hier die SG Mettingen/Krenkingen, die aus den letzten fünf Spielen 13 Zähler ergatterte. Auf der anderen Seite der FC Hochrhein, der die letzten vier Partien allesamt verloren hat. Und die Hausherren wurden ihrer Favoritenstellung gerecht, machten schon nach 64 Minuten mit dem 3:0-Zwischenstand alles klar. Das kurze Aufbäumen der Gäste war nur ein Strohfeuer. Den Schlusspunkt setzte Julian Bächle (72.) per Kopfball zum 4:1. "Hochrhein hat eine unnötige Härte und Schärfe in die Partie reingebracht. Am Schluss beendeten wir das Spiel nur mit neun Mann", gab SG-Coach Georg Isele zu Protokoll. Tore: 1:0 Thoma (38./FE), 2:0 Kohler (57.), 3:0 M. Erne (64./FE), 3:1 Keslinke (68.), 4:1 J. Bächle (72.).

Da war richtig Feuer drin. Erstmals unter den Fittichen von Neu-Coach Arben Gashi, kassierten die Hertener in der Nachspielzeit gegen dezimierte Gäste doch noch den 2:2-Ausgleich. Unglückliche Entscheidungen des Unparteiischen brachten insbesondere die Wittlinger auf die Palme. So monierte FCW-Coach Fabio Muto die Gelb-Rote Karte von Lukas Schmeller wie auch den gepfiffenen Foulelfmeter ("Eine klare Schwalbe von Justin Petretta") zum 1:1 gegen seine Mannschaft. Die aufkommende Hektik entlud sich auf beide Mannschaften. Nach Hertens Führung durch Petretta (78.) gelang Lars Wagner für die Gäste noch der Ausgleich (90.+1). "Es fehlt das Glück, um einen Vorsprung über die Zeit zu bringen", so Hertens spielender Sportchef Justin Petretta. "Es hat Gründe gegeben, warum ich laut geworden bin. Ich weiß schon, dass ich eine Vorbildfunktion habe", sagte Wittlingens Trainer Fabio Muto. Tore: 0:1 Mo. Keller (51./FE), 1:1 Romano (71./FE), 2:1 Petretta (78.), 2:2 Wagner (90.+1). Gelb-Rot: Schmeller (90.). Rot: Max Keller (90.+4/beide Wittlingen/Tätlichkeit).

Die Binzener haben nicht unverdient ihren zweiten Sieg in Folge feiern dürfen. Zunächst hatten die Gäste allerdings eine Schrecksekunde zu überstehen, nachdem Pascale Moog für Jestetten das Aluminium traf (6.). Im Gegenzug erzielte Nils Mayer nach Ecke von Patrice Glaser für den TuS die Führung. Die Gäste erhöhten die Schlagzahl, kamen durch einen Strafstoß von Glaser zum scheinbar beruhigenden 2:0. Doch Mayer verpasste das 3:0, sodass der SVJ durch den 1:2-Anschlusstreffer (40.) wieder im Rennen war. Trotz aller Bemühungen der Gastgeber hielt die TuS-Abwehr aber bis zum Abpfiff dicht. "Ich habe ein gutes Spiel gesehen. Es war nicht einfach auf dem kleinen Kunstrasen. Jestetten hat uns alles abverlangt", so Karl-Frieder Sütterlin, Trainer des TuS Binzen. Tore: 0:1 Mayer (7.), 0:2 Glaser (18./FE), 1:2 Lohr (40.), 1:3 Mayer (90.+3). Gelb-Rot: Schröter (90.+3), Azzato (nach Abpfiff/beide Jestetten).

Beide Offensivabteilungen liefen auf Hochtouren, dagegen waren beide Abwehrreihen anfällig. Es war ein typisches Derby mit Kampf, Einsatz und auch spielerischen Momenten. Waldshut verlor erstmals wieder seit neun Spielen und hat nun elf Zähler Rückstand auf den Stadtrivalen FC Tiengen an der Tabellenspitze, während die Bucher ihre Durststrecke (fünf Spiele ohne Sieg) beendeten. Waren die ersten 45 Minuten schon turbulent, spitzte sich insbesondere die Schlussphase zu. Bis zwei Minuten vor Abpfiff der regulären Spielzeit lag Waldshut 4:3 in Front, ehe der eingewechselte Denys Martini zur entscheidenden Figur wurde. Zunächst köpfte der Routinier den 4:4-Ausgleich (83.), ehe er in der Nachspielzeit von VfB-Keeper Beytullah Köroglu regelrecht abgeräumt wurde. Den Strafstoß versenkte Dawid Armanowski zum Bucher Überraschungssieg. "Aufgrund unserer Umstände, kurzfristig mit den Ausfällen konfrontiert zu werden, war ich mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen", sagte Buchs Mittelfeldspieler Pascal Pecoraro. "Ein verdienter Bucher Sieg. Wir sind wohl zu locker in das Spiel gegangen und haben nicht das abgerufen, was wir normalerweise können", so Waldshuts Trainer Danijel Kovacevic. Tore: 1:0 S. Kovacevic (8.), 1:1 Winkler (11.), 2:1 Gusturanaj (15.), 2:2 Armanowski (27.), 2:3 Birkenheier (31.), 3:3, 4:3 beide Jelec (39., 52.), 4:4 Martini (83.), 4:5 Armanowski (90.+1/FE). Rot: Hashani (nach Abpfiff/Waldshut/Tätlichkeit).

Weiter aufwärts geht es mit den SF Schliengen. Der deutliche 6:1-Sieg - der dritte Dreier in Folge - war gegen das weiterhin sieglose Schlusslicht in keiner Weise gefährdet. Bereits nach fünf Minuten führten die Hausherren durch den Doppelschlag von Lucca Sielaff mit 2:0. Den postwendenden Weilheimer Anschlusstreffer steckten die Sportfreunde ohne Probleme ebenso weg wie den Platzverweis für Marek Höferlin (55.). Mit einem Spieler weniger drehten die Gastgeber nach der Pause nochmals richtig auf. "Mit zehn Spielern haben wir besser gespielt als mit elf. In der zweiten Halbzeit waren wir griffiger", befand Schliengens Trainer Alexander Schöpflin. Tore: 1:0, 2:0 beide Sielaff (1., 5.), 2:1 Walde (7.), 3:1 Lösle (26.), 4:1 Sielaff (69.), 5:1 Schildknecht (78./ET), 6:1 Wihler (87.). Gelb-Rot: Höferlin (55./Schliengen).

Der TuS Efringen-Kirchen hat gegen die SG FC Wehr-Brennet mit 3:4 verloren. Der TuS führt zwar zweimal, doch die Gäste stecken nicht auf. Die Entscheidung fällt in der letzten Minute. Zum ausführlichen Spielbericht im BZ-Regiofußballportal: SG FC Wehr-Brennet dreht Spiel beim TuS Efringen-Kirchen (BZ-Plus) Tore: 1:0 Parti (6.), 2:0 Rabe (19.), 2:1 Y. Kilic (56.), 2:2 Lehmann (57.), 3:2 Flad (80./FE), 3:3 Lehmann (87.), 3:4 Steininger (90.).

Trotz der deutlichen Niederlage zogen sich die Schönauer einigermaßen gut aus der Affäre. Über eine halbe Stunde machten sie dem souveränen Tabellenführer aus Tiengen mit einer starken Defensivleistung das Leben schwer. Allerdings war spätestens mit dem Doppelschlag zum 2:0 (35., 36.) der Anfangselan der Gäste gebrochen. Besonders in der Offensive fehlte den Wiesentälern die Durchschlagskraft. Die fehlende Konsequenz in der FCS-Abwehr nach dem Seitenwechsel, garniert durch zwei dicke Böcke, ermöglichte es Tiengen, das Trefferkonto weiter zu erhöhen. "Man spekuliert immer auf einen Punkt, egal wie der Gegner heißt. Aber Tiengen ist eine Klasse für sich", resümierte Schönaus Coach Christian Lais. Tore: 1:0 Esser (34.), 2:0 Golic (35./FE), 3:0 Guznenko (50.), 4:0 Golic (61.), 5:0 Bächle (72.).