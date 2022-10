SG FC Motor lässt Punkte liegen

Unsere SG reiste am Samstag nach Kraftsdorf, wo man gegen die SG TSV 1880 Rüdersdorf so seine Schwierigkeiten hatte. Auf dem kleinen und schwer bespielbaren Platz begann man zwar engagiert, doch geriet man kurz nach Anpfiff in den Rückstand. Ziehm spielte einen flachen Rückpass auf Keeper Oertel. Durch eine Unebenheit des Platzes sprang der Ball vor der Annahme hoch und gegen das Schienbein des Keepers. Der Rüdersdorfer Stürmer Maisel erahnte die Situation, sprintete durch, nahm den Ball ab und schob zur 1:0 Führung ein (5‘). Fünf Minuten später klingelte es dann schon wieder im Tor unserer SG. Durch eine kurz ausgeführte Ecke der Rüdersdorfer und Unsortiertheit in der Hintermannschaft der SG, kam Nestler an der Strafraumkante frei zum Schuss. Sein Schuss wurde durch Ziehm noch leicht abgefälscht, so dass der Ball unhaltbar im Tor einschlug (10‘). Es dauerte bis sich die Motor-Spieler berappelten und anfingen das kampfbetonte Spiel anzunehmen. Zudem stellte man taktisch ein wenig um, wodurch man mehr Stabilität bekam. Danach erspielte man sich Chancen durch Hollstein (15‘), Heinze (19‘, 26‘) und Kotlinsky (22‘), doch der Ball fand den Weg nicht ins Tor, vor Allem weil Rüdersdorfs Torhüter Bauer einen starken Tag erwischte. Dagegen konnten die Gastgeber weiter nachlegen. Eine Seitenverlagerung führte dazu, dass die Motor-Abwehr überspielt wurde. Von der Grundlinie wurde der Ball in den Strafraum zurückgelegt, von wo aus Steinert keine Mühen hatte, den Ball im Tor unterzubringen und auf 3:0 zu erhöhen (35‘). Trotz des Rückstandes gaben sich unsere Männer nicht auf. Liebau spielte einen langen Ball auf die linke Seite zu Hollstein. Der zog nach innen und konnte mit einem strammen Schuss den Anschlusstreffer erzielen (42‘). Der Treffer kurz vor der Pause war wichtig für die Moral der Mannschaft. In der Pause wechselte unsere SG drei Mal und damit kam zusätzlich neuer Schwung in die Partie. Ein Freistoß aus dem Halbfeld landete am langen Pfosten bei Fabian Oertel. Aus fünf Metern drückte er das Leder über die Linie und konnte damit sein erstes Tor im Männerbereich markieren (48‘). Motor ließ nicht locker und drängte weiter auf den Ausgleich. Ein schöner Steckpass von Grünler, auf den zur Halbzeit eingewechselten Nietsch, hebelte die Abwehr der Rüdersdorfer aus. Nietsch lief daraufhin frei auf Keeper Bauer zu und vollendete kaltschnäuzig zum 3:3. Motor war in der zweiten Hälfte eindeutig griffiger und wollte die Führung. In der Schlussviertelstunde hatte man noch zwei große Chancen. Ein tolles Solo von Oertel mit anschließenden Pass auf Nietsch, konnte dieser leider nicht im Tor unterbringen, da Torhüter Bauer einmal mehr stark parierte (78‘). Keine Minute später kam Kotlinsky nach einem Eckball frei zum Kopfball. Der Ball war schon gefühlt im Tor eingeschlagen, doch wieder war Bauer auf seinem Posten und kratzte das Leder von der Linie (79‘). Weitere Angriffe wurden unkonzentriert zu Ende gespielt oder verpufften im Ansatz, so dass es keine weitere Großchance mehr gab. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 3:3 Unentschieden auf der Anzeigetafel, dass zumindest einen Punkt brachte. Auch wenn die zweite Hälfte aus Motor-Sicht besser war, fand man trotzdem nie wirklich ins gewollte Spiel. Viele unkonzentrierte Aktionen führten zu Fouls und damit zu einem zerfahrenen Spielfluss. Positiv hingegen muss man die bewiesene Moral der Motor-Elf bewerten, die ein 3:0 auswärts aufholen konnte und dadurch mit einem blauen Auge davonkam.

In der Tabelle rutschte man jedoch auf den fünften Platz ab, weil die Konkurrenz ihre Spiele gewann. Jetzt heißt es weiter dran zu bleiben und nächste Woche im Heimspiel gegen den SV Roschütz wieder drei Punkte zu holen.