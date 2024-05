SG FC Chamerau / Chammünster - SG Pemfling / Katzbach

Am 29.04.2024 musste die SG Pemfling-Katzbach zum nächsten Auswärtsspiel nach Chammünster. Das Vorspiel der Reservemannschaften wurde um 13:30 Uhr angepfiffen. Das Hinspiel konnte die SG Pemfling-Katzbach II mit 6:2 gewinnen. Auch im Rückspiel waren die Gäste die dominierende Mannschaft in der ersten Halbzeit. Es dauerte allerdings bis kurz vor der Halbzeit, ehe Johannes Semmelbauer per Elfmeter das 1:0 für die SG Pemfling-Katzbach erzielte. Pascal Gutbrod konnte nur wenige Minuten später auf 2:0 stellen, sodass die Partie mit einem 2:0 für die Gastmannschaft in die Halbzeitpause ging. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gäste die Partie und ließen die Gastgeber aus Chamerau/Chammünster zu keinen Torchancen kommen. In den letzten Minuten des Spiels konnte Pascal Gutbrod mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags das 3:0 und somit die Entscheidung erzielen, ehe Fabian Cordes das Ergebnis noch auf 4:0 erhöhte. Durch den Sieg steht die SG Pemfling-Katzbach II weiterhin auf dem dritten Platz und muss am Mittwoch, den 01.05.2024, zum Tabellenzweiten SG Lam/Lohberg II.