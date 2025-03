SG FA Herringhausen/Eickum ärgert sich. Hiddenhausen verliert unerwartet

Beim Spiel in Dielingen gegen Herringhausen/Eickum wurd es in der Schlussphase richtig turbulent. In der 92. Minute schossen die Herforder den Ausgleich und freuten sich sogar noch mehr, als sie in der 92. Minute auch noch in Führung gingen. Aber in der 94. Minute schoss Yannick Bednar von den abstiegsbedrohten Dielingern dann doch noch den Ausgleich. Insgesamt können beide Mannschaften an diesem Tag mit einem Remis zufrieden sein.

