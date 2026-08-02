SG FA Herringhausen-Eickum schockt den Gegner wieder ganz spät Der Bezirksligist wirft den Landesliga-Aufsteiger TuS GW Pödinghausen in der 1. Runde des Westfalenpokals mit 4:3 aus dem Rennen. Die Gastgeber treffen tief in der Nachspielzeit zum Sieg. von Thomas Vogelsang · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Diebische Freude: Erschöpft, aber auch glücklich waren Trainer Ümüt Gözlükcü (Mitte) und die SG FA Herringhausen-Eickum nach dem Sieg gegen Pödinghausen. – Foto: Thomas Vogelsang

Die SG FA Herringhausen-Eickum hat es wieder getan. Wie schon im Kreispokalfinale, dass der Bezirksligist durch einen Treffer in der Nachspielzeit gegen den damaligen Landesligisten SC Herford mit 1:0 gewann und sich damit für den Westfalenpokal qualifizierte, siegte das Team von Trainer Ümüt Gözlükcü nun auch in der ersten Runde dieses Wettbewerbs beim 4:3 (1:2) gegen den Landesliga-Aufsteiger TuS GW Pödinghausen durch ein Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Zuvor hatten sich beide Seiten über weite Strecken einen offenen Schlagabtausch geliefert, den Pödinghausens Trainer Holm Windmann später als „typischen Pokalfight“ bezeichnete. In der Anfangsphase war der Gast noch optisch überlegen und ging in der 22.Minute durchaus auch verdient in Führung. Ein Einwurf landete am rechten Strafraumeck bei Mourad El Hamdaoui, der sich geschickt um einen Gegenspieler herumdrehte und staubtrocken abzog. Der Ball klatschte im kurzen Eck an die Unterkante der Latte und von dort zum 0:1 ins Tor. Doch dieser Niederschlag rüttelte Herringhausen-Eickum wach. Schon in der 28. Minute fiel der Ausgleich. Jonas Szymnski steckte den Ball aus dem zentralen Mittelfeld mustergültig auf den linken Flügel zu Lian Güzelel durch, dessen Abschluss aus spitzem Winkel Pödinghausens Torhüter Nino Vom Hofe nur abklatschen konnte. In der Mitte war Marvin Hoffemier zur Stelle und köpfte aus Nahdistanz zum 1:1 ein.

Gästeführung eine Minute vor der Halbzeit Und in der 33. Minute hätte die SG FA nachlegen müssen. Erneut hatte sich Güzelel auf der linken Seite durchgesetzt, seine Hereingabe an Vom Hofe vorbei konnte Joel-Antonio Vilarino-Carrozzo aber nicht nutzen, weil er gleich zweimal an auf der Linie rettenden Pödinghauser Verteidigern scheiterte. So waren es letztlich doch die Grün-Weißen, die mit einer Führung in die Pause gingen. Hashem Celik düpierte Herringhausens Keeper Lennart Rottmann bei einem Freistoß aus gut 20 Metern mit einem Aufsetzer in die linke Torecke (44.). Nach dem Wechsel verpasste Pödinghausen dann die mögliche Vorentscheidung. El Hamdaoui (47.) und Harum Kizilboga (52.) wurden jeweils halblinks freigespielt, ihre Schüsse gingen jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei. Das wiederum rächte sich für den TuS kurz darauf in der 53. Minute. Nach Vorlage von Güzelel zog Ole Sawitzki aus 16 Metern ab und der Ball trudelte links unten zum 2:2 ins Tor.