SG FA Herringhausen-Eickum schockt den Gegner wieder ganz spät

Die SG FA Herringhausen-Eickum hat es wieder getan. Wie schon im Kreispokalfinale, dass der Bezirksligist durch einen Treffer in der Nachspielzeit gegen den damaligen Landesligisten SC Herford mit 1:0 gewann und sich damit für den Westfalenpokal qualifizierte, siegte das Team von Trainer Ümüt Gözlükcü nun auch in der ersten Runde dieses Wettbewerbs beim 4:3 (1:2) gegen den Landesliga-Aufsteiger TuS GW Pödinghausen durch ein Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit.
Zuvor hatten sich beide Seiten über weite Strecken einen offenen Schlagabtausch geliefert, den Pödinghausens Trainer Holm Windmann später als „typischen Pokalfight“ bezeichnete. In der Anfangsphase war der Gast noch optisch überlegen und ging in der 22.Minute durchaus auch verdient in Führung. Ein Einwurf landete am rechten Strafraumeck bei Mourad El Hamdaoui, der sich geschickt um einen Gegenspieler herumdrehte und staubtrocken abzog. Der Ball klatschte im kurzen Eck an die Unterkante der Latte und von dort zum 0:1 ins Tor.
Doch dieser Niederschlag rüttelte Herringhausen-Eickum wach. Schon in der 28. Minute fiel der Ausgleich. Jonas Szymnski steckte den Ball aus dem zentralen Mittelfeld mustergültig auf den linken Flügel zu Lian Güzelel durch, dessen Abschluss aus spitzem Winkel Pödinghausens Torhüter Nino Vom Hofe nur abklatschen konnte. In der Mitte war Marvin Hoffemier zur Stelle und köpfte aus Nahdistanz zum 1:1 ein.
Und in der 33. Minute hätte die SG FA nachlegen müssen. Erneut hatte sich Güzelel auf der linken Seite durchgesetzt, seine Hereingabe an Vom Hofe vorbei konnte Joel-Antonio Vilarino-Carrozzo aber nicht nutzen, weil er gleich zweimal an auf der Linie rettenden Pödinghauser Verteidigern scheiterte. So waren es letztlich doch die Grün-Weißen, die mit einer Führung in die Pause gingen. Hashem Celik düpierte Herringhausens Keeper Lennart Rottmann bei einem Freistoß aus gut 20 Metern mit einem Aufsetzer in die linke Torecke (44.).
Nach dem Wechsel verpasste Pödinghausen dann die mögliche Vorentscheidung. El Hamdaoui (47.) und Harum Kizilboga (52.) wurden jeweils halblinks freigespielt, ihre Schüsse gingen jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei. Das wiederum rächte sich für den TuS kurz darauf in der 53. Minute. Nach Vorlage von Güzelel zog Ole Sawitzki aus 16 Metern ab und der Ball trudelte links unten zum 2:2 ins Tor.
Eine Stunde war gespielt, da hätte Pödinghausen wieder nach einem Angriff über die linke Seite treffen müssen, diesmal war es Celik, der den Ball nach Vorarbeit von Nico Schneider freistehend links vorbeischoss. Doch Herringhausen-Eickum hatte nach dem Ausgleich längst Blut geleckt und vergab seinerseits zweimal durch Max Beckhoff (64. und 72.) eine mögliche Führung. Und so schien der Favorit letztlich doch das bessere Ende für sich zu haben. Im Anschluss an eine aus Herringhauser Sicht umstrittene Ecke, die danach aber auch zweimal nicht vernünftig geklärt werden konnte, machte es diesmal Jannik Golin auf der linken Seite besser und hob den Ball überlegt in die lange Ecke zum 2:3 (83.).
Aber auch nach dem dritten Niederschlag stand die SG FA wieder auf. Nur eine Minute später war Hoffmeier nach einer Flanke von rechts mit dem Kopf zur Stelle und sorgte mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag für das 3:3 (84.). Das war aber noch nicht der Schlusspunkt. Als vieles auf ein Elfmeterschießen hindeutete und auch schon einige Wechsel mit Blick darauf vorgenommen worden waren, bekam Herringhausen-Eickum noch einen Eckball. Diesen schlug der just zuvor eingewechselte Max Krüger auf den Kopf des nach gut einer Stunde eingewechselten Lennox Vorderbrügge, und der Neuzugang brachte die Hausherren erstmalig in Führung. Auch wenn Güzelel kurz darauf wegen wiederholtem Foulspiel noch die gelb-rote Karte sah (90.+5), konnte Pödinghausen diesen Niederschlag in den verbleibenden Sekunden dann nicht mehr kontern.
„Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, weil wir den Sack nicht zugemacht haben. Außerdem sind vier Gegentore einfach zu viel“, meine Holm Windmann anschließend ernüchtert. Auf der anderen Seite war Ümüt Gözlükcü natürlich bestens zufrieden. „Wir sind super-glücklich. Nachdem wir die Anfangsphase einigermaßen überstanden hatten, waren wir gleichwertig und haben zum Schluss alles reingeworfen. Es freut mich vor allem, dass wir unsere ersten drei Tore richtig schön herausgespielt haben und hinten sehr gut standen. Alle drei Gegentreffer resultierten dann aus ruhenden Bällen.“ Und auf die Frage, warum seine SG FA Herringhausen-Eickum denn Pokal immer wieder so richtig gut kann, entgegnete er mit einem schelmischen Grinsen: „Herringhausen-Eickum kann alles!“