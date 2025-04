Die SG ESV/PSV Freiburg und der FC Freiburg St. Georgen stehen im Endspiel um den südbadischen Fußball-Pokal. Beide setzten sich am Ostermontag ohne Gegentreffer in ihrem Halbfinale durch.

Der Verbandspokal der Frauen hatte in den vergangenen Jahren einen Abo-Sieger. Zwölf Mal in den zurückliegenden 17 Jahren durfte der Hegauer FV jubeln. In diesem Jahr scheiterte der Oberligist aber bereits im Achtelfinale am FC Freiburg-St. Georgen (1:2 n. V.). Und die St. Georgerinnen sind weiter im Rennen: Das Team von Steven Rohrbach qualifizierte sich durch einen 4:0-Sieg beim FC Heitersheim für das Pokalfinale und trifft dort am Pfingstmontag auf die SG ESV/PSV Freiburg. Zu den Spielberichten im BZ-Plus-Artikel.