SG Estetal II steigt als Tabellenfünfter in die 1. Kreisklasse auf

Die zweite Mannschaft der SG Estetal darf sich über den Aufstieg in die 1. Kreisklasse freuen. Obwohl das Team die Saison "nur" auf dem fünften Tabellenplatz der 2. Kreisklasse Harburg abgeschlossen hat, reicht dieser Rang in der aktuellen Konstellation für den Sprung in die nächsthöhere Liga.