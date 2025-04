SG Essen-Schönebeck wählt neuen Abteilungsvorstand

Der neue „alte“ Vorsitzende dankte den anwesenden Mitgliedern für das erneute Vertrauen und hob gleichzeitig die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen drei Jahre hervor. So konnten viele neue Sponsoren hinzugewonnen werden, die Finanzen haben sich positiv entwickelt und in der Außendarstellung stehen die SGS Herren besser da als je zuvor: „Wir wollen den eingeschlagenen Weg fortsetzen und die SGS Herren weiterentwickeln. Einen wichtigen Teil nimmt dabei auch die sportliche Leitung ein, die in enger Abstimmung mit den Herrenmannschaften eine sehr gute Arbeit macht.“

Moritz Wälscher ersetzt Tobias Vogel

Neuhaus dankte dem scheidenden Tobias Vogel für seine 15-jährige Arbeit in den verantwortlichen Gremien und wünschte ihm alles Gute für seine weitere Zukunft. „Tobi“ wird auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen und seinen Nachfolger Moritz Wälscher entsprechend unterstützen und ihm gerade in den ersten Wochen jede Hilfe geben die eine reibungslose Fortsetzung in dem Bereich sicherstellt. „Mit Moritz bekommen wir nicht nur frisches Blut in den Vorstand, sondern auch einen echten Schönebecker. Er wohnt im Stadtteil und hat bereits in seiner Jugend bei der SGS gespielt und was als Jungschiedsrichter für den Verein aktiv. Was mich aber besonders beeindruckt, ist das Verständnis für Zahlen und Ergebnisse, das Moritz mit seinen gerade einmal 25 Jahren bereits hat. Wir freuen uns sehr, dass er diese verantwortungsvolle Aufgabe gerne übernommen hat.“