SG Essen-Schönebeck gewinnt Zehn-Tore-Spektakel gegen den VfB Hilden

Ibis erzielte einen Doppelpack. – Foto: Markus Becker

Defensivarbeit war irgendwann nur noch Nebensache beim 7:3-Sieg der SG Essen-Schönebeck gegen den VfB Hilden. Besonders die Essener Hausherren. Besonders den Hildener Gästen fehlte phasenweise komplett der Zugriff. Während die SGS sich über dem Strich stabilisiert, könnte Hilden in die direkte Abstiegszone rutschen.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

Ausgeglichener erster Durchgang

Dabei fing die Partie durchaus vielversprechend für den VfB an. Nach Steckpass auf Mohammed Kihel nutze dieser die sich ihm bietenden Räume für den Führungstreffer (12.). Dabei sollte es allerdings nicht lange bleiben. Ali-Can Ilbis tankte sich in den Strafraum der Hildener durch und schloss ebenso souverän zum Ausgleichstreffer ab (18.). Daraufhin fand zunächst ein Spiel auf Augenhöhe statt, Hilden zeigte sich grundsätzlich sogar etwas gefährlicher. Mit der Konsequenz vor dem gegnerischen Tor behielt die SGS jedoch weiter die Nase vorn. Nach starker Einzelaktion stellte Alexander Panakov die alte Führung wieder her (30.). Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Kabinen, beide Seiten zeigten zu diesem Zeitpunkt in jedem Fall das Potenzial, als Sieger vom Platz zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie kurzzeitig durch einen Hagelschauer unterbrochen. Über den zweiten Durchgang herrschte zwar weiterhin teils strömender Regen, doch immerhin konnte die Partie zu Ende ausgetragen werden. In den zweiten 45 Minuten kippte die Partie auch zunehmend auf Seiten der Hausherren, die luftig verteidigende Hildener mit einfachsten Mitteln bestraften. Satte Abschlüsse von Ibis (56.) und Samuel Pozniak (59.) sorgten schon für die Vorentscheidung. Doch die SGS steckte gegen zwischenzeitlich neben sich stehende Gäste nicht auf. So wurden die Gastgeber zu den weiteren Treffer von Panakov (66.) und Tairovski (70.) fast schon eingeladen. In der Schlussphase betrieb der VfB etwas Ergebniskosmetik, auch begünstigt dadurch, dass Essen nur noch per Alibi verteidigte. Kevin Patten war eine klare Bereicherung von der Bank, sorgte für den 2:6 Anschlusstreffer (77.). Mit Ibrahim Yilmaz (87.) und Lennart Furthmüller (88.) trafen beide Teams jeweils noch einmal für den beeindruckenden Endstand. Schütz: "Das muss man einfach so sagen" "Uns fehlen einfach grundsätzlich alle Grundtugenden, die wir heute auch nicht an den Tag gelegt haben", resümierte Hilden-Coach Philipp Schütznach Spielende. "Auch die fußballerische Klasse hat einfach irgendwo nicht gereicht, das muss man auch einfach sagen."

Sein Team könnte nach mittlerweile sechs sieglosen Spielen immer weiter nach unten reinrutschen. Schütz möchte den Auftritt so schnell wie möglich abhaken: "Im Gesamten war es einfach ein miserabler Auftritt. Das muss man einfach so hinnehmen, akzeptieren und die Krone wieder richten. Dann müssen wir hoffen, dass wir nächste Woche ein besseres Spiel absolvieren."

Philipp Schütz war mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht einverstanden. – Foto: Markus Becker