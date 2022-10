SG Essen-Schönebeck fliegt bei ESG 99/06 aus dem Kreispokal Kreispokal Essen: Auch Adler Union Frintrop steht schon im Viertelfinale. Fünf Spiele am Mittwoch, eines am Donnerstag.

Mit zwei Spielen hat am Dienstag das Achtelfinale des Essener Kreispokals begonnen, und zumindest eine Überraschung gab es dabei schonmal. Diese war sicherlich nicht der 4:0-Erfolg der auch in der Landesliga stark gestarteten DJK Adler Union Frintrop beim SV Mesopotamia. Vor der Pause traf hier Luca Mario Pirredda, nach dem Wechsel dann Tommy Groll und spät noch per Doppelschlag Lucas Toepelt. Damit stand also der erste Viertelfinalist fest.

Im Parallelspiel dauerte die Entscheidung länger, und zwar nicht nur deshalb, weil hier mit dem Anstoß um 19 Uhr eine Viertelstunde später begonnen wurde. Die Partie zwischen dem A-Liga-Dritten Essener SG 99/06 und dem Bezirksliga-Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck ging in die Verlängerung - und dort hatte der Außenseiter dann das bessere Ende für sich. Beim 3:2 hatten die Gäste schon vor der Pause durch Cem Cece und Luiz-Simon Kreisköther zweimal geführt. Die erste Führung glich Shawn Simon postwendend aus, die zweite dann in der 76. Minute. Den Siegtreffer überließ Simon dann in der 100. Minute aber Berkan Eken, und davon erholte sich der Favorit in den 20 verbleibenden Minuten nicht mehr, so dass die erste Überraschung der Runde perfekt ist.

Fünf Partien stehen dann am Mittwoch an, darunter etwa das Spiel des ESC Rellinghausen gegen den SC Werden-Heidhausen oder der Auftritt des SV Burgaltendorf bei Barisspor 84. Abgeschlossen wird das Achtelfinale dann am Donnerstag mit dem Heimspiel des Heisinger SV, der den VfB Frohnhausen zu Gast hat.