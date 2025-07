SG Essen-Akteur Benhamza mit beeindruckender Heldentat

Am vergangenen Montag kam es an der Mülheimer Schlossbrücke zu einem verhängnisvollen Vorfall. Eine 43-jährige Mülheimerin und ein Begleiter sind nach Angaben der WAZ am Montag von besagter Brücke gesprungen, wobei Erstgenannte dabei ums Leben kam. Mitten drin im Geschehen: SG Essen-Schönebeck-Akteur Soheib Benhamza. Der 23-Jährige war zum Zeitpunkt des tödlichen Vorfalls mit zwei Freunden in einem Tretboot in der Ruhr unterwegs und wurde Zeuge des Vorfalls. Mit Hilfe seiner beiden Begleiter gelang es Benhamza durch eine Heldentat, den Mann lebend aus dem Fluss zu retten.