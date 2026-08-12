SG Eschenlohe/Murnau hat 19 Spieler für ein Testspiel – und der Trainer staunt

Bekommt Konkurrenz: Florian Schorer. – Foto: AM

Der SV Eschenlohe bildet ab dieser Saison eine Spielgemeinschaft mit Murnaus dritter Mannschaft. Nachteil: Nicht alle Spieler schaffen es in den Kader.

Laurin Berger, Linus Berger, Aleksandar Draganov, Sandro Ehling und Marco Ehling stießen von den Drachen hinzu. Mit Felix Schretter, Maxi Schleich (zuvor Mittenwald), Marc Mutzl (Untermenzing) begrüßt Mayr sogar drei Zugänge. „Es ist für jeden eine neue Situation, es wird auch mal vorkommen, dass es Spieler nicht in den Kader schaffen.“ Dennoch überwiegt die positive Seite: „Der Konkurrenzkampf tut allen gut, dadurch wird man besser.“

Vorbei sind die Zeiten, als Trainer Florian Mayr jedes Wochenende kämpfen musste, um einen schlagfertigen Kader aus dem Hut zu zaubern. Ab dieser Saison bildet der SV Eschenlohe eine Spielgemeinschaft mit Murnaus Dritter. Diese Partnerschaft, die es in der Jugend bereits seit zwei Jahren gibt, trägt auch bei den Herren erste Früchte. So zu sehen im Testspiel am vergangenen Wochenende gegen Eglfing , als plötzlich 19 Fußballer zur Verfügung standen. „Wir können jetzt ganz anders in die Partien gehen“, verdeutlicht Mayr. Das ist für den Coach ein ganz neues Luxusproblem, an das er sich erst einmal gewöhnen muss.

Testspiele der Spielgemeinschaft endeten nicht immer positiv

In welcher Tabellenregion das Team damit heuer landet, ist zweitrangig. „Es geht erst einmal darum, die beiden Teams zusammenzuführen.“ Zwar liefen die Testspiele mit teils deftigen Niederlagen (0:6 gegen Farchant/Oberau und Benediktbeuern) nicht nach Wunsch, dennoch sah Mayr Potenzial. „Teilweise war das schon okay.“

Dennoch warnt auch er davor, die Liga auf die leichte Schulter zu nehmen. Ein schlechter Auftakt, schon kann ein Team hinten hineinrutschen. „Teams wie Oberau/Farchant oder Schlehdorf sind schon sehr stark. Die ganze Liga ist undankbar.“ Umso wichtiger dürfte anfangs ein Erfolgserlebnis gegen Eberfing/Söchering und die Pollinger Reserve sein.