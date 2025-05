SG Eschenburg zieht im Krimi den Kürzeren

Eschenburg-Eiershausen . Türkiyemspor Gießen hat in der Fußball-Gruppenliga einen wichtigen Comeback-Sieg gefeiert und im Kampf um den Klassenerhalt wichtige drei Punkte eingefahren. Am Sonntagnachmittag wandelte das Team der Vural-Brüder Volkan und Deniz einen 0:2-Rückstand in eine zwischenzeitliche 3:2-Führung um, um nach dem späten Ausgleich nochmal zittern zu müssen. Zwei Tore in der 90. und 94. Minute sorgten aber für den 5:3 (1:2)-Auswärtssieg bei der SG Eschenburg. „Wir haben richtig stark begonnen, die 2:0-Führung aber leider aus der Hand gegeben. Aufgrund der starken zweiten Halbzeit hat sich Türkiyemspor diesen Sieg auch verdient“, sagte SGE-Sprecher Max Hörig.