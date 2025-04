SG Eschenburg will in der Gruppenliga nachlegen

Eschenburg. Die SG Eschenburg blickt mit Selbstvertrauen, aber auch großem Respekt auf die kommende Englische Woche in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Nach zwei Siegen in Folge – einem 4:2-Coup gegen den VfL Biedenkopf und einem 3:2-Erfolg bei der Spvgg. Leusel – hat sich das Team von Spielertrainer Michael Heinz mit Platz sieben deutlich aus dem Abstiegskampf gelöst. Doch nun stehen zwei weitere schwere Prüfungen an: Am Mittwoch (19.30 Uhr) gastiert die SGE beim Tabellenführer TSF Heuchelheim, ehe am Sonntag (15 Uhr) das Duell mit dem abstiegsbedrohten Türkiyemspor Gießen (14.) folgt.