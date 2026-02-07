Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SG Eschenburg will im Abstiegskampf gleich Zeichen setzen
Teaser GL GI/MR: +++ Mit zwei neuen Spielern und vor allem mit neuem Schwung startet die SG Eschenburg in den zweiten Teil der Saison. Wie der Fußball-Gruppenligist die Klasse halten will +++
Eschenburg. Der Abstiegskampf in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg geht für die SG Eschenburg ungewöhnlich früh in die heiße Phase. Bereits am 21. Februar startet die Mannschaft von Trainer Yannick Weber mit einem Nachholspiel gegen den Tabellendritten SG Kinzenbach – eine Aufgabe, die kaum anspruchsvoller sein könnte. Zuvor stehen für die Eschenburger noch mehrere Testspiele auf dem Programm.