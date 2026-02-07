SG Eschenburg will im Abstiegskampf gleich Zeichen setzen Teaser GL GI/MR: +++ Mit zwei neuen Spielern und vor allem mit neuem Schwung startet die SG Eschenburg in den zweiten Teil der Saison. Wie der Fußball-Gruppenligist die Klasse halten will +++ von Redaktion · Heute, 18:23 Uhr · 0 Leser

Jann Schaumann (l.) hier noch im Trikot der SG Dietzhölztal, wechselte während der Winterpause vom Kreisoberligisten SSV Allendorf zur SG Eschenburg. Er soll beim Gruppenligisten für Tore sorgen. (Archivfoto) © Isabel Althof

Eschenburg. Der Abstiegskampf in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg geht für die SG Eschenburg ungewöhnlich früh in die heiße Phase. Bereits am 21. Februar startet die Mannschaft von Trainer Yannick Weber mit einem Nachholspiel gegen den Tabellendritten SG Kinzenbach – eine Aufgabe, die kaum anspruchsvoller sein könnte. Zuvor stehen für die Eschenburger noch mehrere Testspiele auf dem Programm.