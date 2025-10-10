SG Eschenburg will die Euphorie nutzen

Dillenburg. Am kommenden Wochenende rollen in der Fußball-Verbandsliga Mitte und der Gruppenliga Gießen/Marburg wieder die Bälle. Dabei stehen gleich mehrere richtungsweisende Partien auf dem Plan. Die SG Eschenburg eröffnet den Spielreigen bereits am Freitagabend, wenn es zum Flutlichtspiel gegen die U23 des SC Waldgirmes geht. Am Sonntag ist dann in der Verbandsliga der TSV Steinbach Haiger II beim FV Breidenbach gefordert, während der SSC Burg den VfR Limburg empfängt. Für alle Beteiligten gilt es, Punkte für die Tabelle zu sichern und die Formkurve in die richtige Richtung zu entwickeln.