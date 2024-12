SG Eschenburg will alles mitnehmen, was möglich ist

Eschenburg. Eine Woche nach der knappen 0:1-Niederlage beim Tabellenzweiten VfB Wetter steht für die auf dem Abstiegsrelegationsrang stehende SG Eschenburg eine weitere Herausforderung in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg an. Am Samstag um 18 Uhr spielt das Team von Trainer Michael Heinz beim Tabellenfünften TSF Heuchelheim.