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Ligabericht
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SG Eschenburg vs. SC Waldgirmes: Entscheidung ist gefallen
Teaser GL GI/MR: +++ Das mit Spannung erwartete Urteil des Verbandsgerichts ist da. Wie die Entscheidung ausfällt und welche drastischen Folgen sich bis runter in die Fußball-B-Liga Wetzlar ergeben +++