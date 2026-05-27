 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

SG Eschenburg vs. SC Waldgirmes: Entscheidung ist gefallen

Teaser GL GI/MR: +++ Das mit Spannung erwartete Urteil des Verbandsgerichts ist da. Wie die Entscheidung ausfällt und welche drastischen Folgen sich bis runter in die Fußball-B-Liga Wetzlar ergeben +++

von Redaktion · Heute, 17:23 Uhr · 0 Leser
Mussten lange auf eine finale Entscheidung zur Wertung ihrer Partie in der Fußball-Gruppenliga warten: Ole Hörr (l.) von der U23 des SC Waldgirmes und Mahamoud Moitatchiou von der SG Eschenburg. Jetzt ist klar: Die Partie wird „gewertet wie gespielt“ – mit 0:0, was drastische Folgen für die SGE hat. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch
Mussten lange auf eine finale Entscheidung zur Wertung ihrer Partie in der Fußball-Gruppenliga warten: Ole Hörr (l.) von der U23 des SC Waldgirmes und Mahamoud Moitatchiou von der SG Eschenburg. Jetzt ist klar: Die Partie wird „gewertet wie gespielt“ – mit 0:0, was drastische Folgen für die SGE hat. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch

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Frankfurt. Jetzt herrscht Klarheit! Gegen 19.30 Uhr trudelten auf Whatsapp die ersten Meldungen ein, die mehrere Quellen gegenüber dieser Redaktion inzwischen bestätigt haben: Das Verbandsgericht beim Hessischen Fußball-Verband (HFV) kippt das Urteil des Regionalsportgerichts zur Partie in der Fußball-Gruppenliga zwischen der SG Eschenburg und dem SC Waldgirmes U23, gibt damit dem Einspruch des SCW statt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.