SG Eschenburg vs. SC Waldgirmes: Entscheidung ist gefallen Teaser GL GI/MR: +++ Das mit Spannung erwartete Urteil des Verbandsgerichts ist da. Wie die Entscheidung ausfällt und welche drastischen Folgen sich bis runter in die Fußball-B-Liga Wetzlar ergeben +++ von Redaktion · Heute, 17:23 Uhr · 0 Leser

Mussten lange auf eine finale Entscheidung zur Wertung ihrer Partie in der Fußball-Gruppenliga warten: Ole Hörr (l.) von der U23 des SC Waldgirmes und Mahamoud Moitatchiou von der SG Eschenburg. Jetzt ist klar: Die Partie wird „gewertet wie gespielt“ – mit 0:0, was drastische Folgen für die SGE hat. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch

Frankfurt. Jetzt herrscht Klarheit! Gegen 19.30 Uhr trudelten auf Whatsapp die ersten Meldungen ein, die mehrere Quellen gegenüber dieser Redaktion inzwischen bestätigt haben: Das Verbandsgericht beim Hessischen Fußball-Verband (HFV) kippt das Urteil des Regionalsportgerichts zur Partie in der Fußball-Gruppenliga zwischen der SG Eschenburg und dem SC Waldgirmes U23, gibt damit dem Einspruch des SCW statt.