SG Eschenburg verdient sich den Klassenerhalt

Wetzlar . Die SG Eschenburg spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Gruppenliga. Der Aufsteiger verhinderte am letzten Spieltag den Abstieg und setzte sich bei der SG Obbornhofen/Bellersheim mit 4:1 (3:1) durch. SF/BG Marburg II kam hingegen zu einem 3:3-Remis beim MTV Gießen, musste aber in der Nachspielzeit den Ausgleich einstecken. Doch das war egal, weil die Truppe ohnehin bereits als Absteiger feststand.