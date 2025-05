SG Eschenburg und SG Waldsolms nehmen sich Punkte weg

Eschenburg-Eibelshausen. Mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden, das keinem so richtig hilft, haben sich die SG Eschenburg und die SG Waldsolms in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg getrennt. Während die Gäste damit wenigstens weiter vor dem Verfolger stehen, verpassten es die Eschenburger, den Relegationsplatz an die Mannschaft von Interims-Spielertrainer Dominik Desch zu überreichen.