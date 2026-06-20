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SG Eschenburg und andere Vereine bezahlen für Fehler des HFV

Teaser GL GI/MR: +++ Die SG Eschenburg sieht sich um ihre Chance auf die Fußball-Gruppenliga betrogen. Der Verband gibt Fehler zu, verweigert aber eine Lösung. Einblicke in ein Dilemma +++

von Redaktion · 20.06.2026, 20:35 Uhr · 0 Leser
Zwei Sportgerichte - zwei unterschiedliche Urteile zum Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs in der Gruppenliga-Begegnung SG Eschenburg - SC Waldgirmes U23. (Archivbild) © AdobeStock
Zwei Sportgerichte - zwei unterschiedliche Urteile zum Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs in der Gruppenliga-Begegnung SG Eschenburg - SC Waldgirmes U23. (Archivbild) © AdobeStock

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Eschenburg. Der bisherige Fußball-Gruppenligist SG Eschenburg erlebt in diesem Sommer einen Albtraum. Ohne eigene Schuld zahlen er und klassentiefere Teams wie der FC Burgsolms II und die SG Oberbiel in Form des Abstiegs die Zeche für eine Falschauskunft des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) an den SC Waldgirmes.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.