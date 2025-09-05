Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
– Foto: Timo Babic
SG Eschenburg tritt schwere Gang nach Burgsolms an
Eschenburg. Es hilft alles nichts: Fußball-Gruppenligist SG Eschenburg muss nach sechs Niederlagen in Folge sein Heil beim FC Burgsolms suchen - ausgerechnet bei einer Mannschaft, die fünf ihrer sechs Partien gewonnen hat. Anstoß: Sonntag, 15.30 Uhr.