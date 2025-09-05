 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
– Foto: Timo Babic

SG Eschenburg tritt schwere Gang nach Burgsolms an

Teaser GL GI/MR: +++ Es hilft alles nichts: Fußball-Gruppenligist SG Eschenburg muss nach sechs Niederlagen in Folge sein Heil beim FC Burgsolms suchen. Anstoß: Sonntag, 15.30 Uhr +++

Eschenburg. Es hilft alles nichts: Fußball-Gruppenligist SG Eschenburg muss nach sechs Niederlagen in Folge sein Heil beim FC Burgsolms suchen - ausgerechnet bei einer Mannschaft, die fünf ihrer sechs Partien gewonnen hat. Anstoß: Sonntag, 15.30 Uhr.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

