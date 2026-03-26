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Ligavorschau
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SG Eschenburg sucht einen Vollstrecker
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga empfängt die SG Eschenburg Aufsteiger Grünberg/Lehnheim/Stangenrod. Die Gäste besitzen in Fabian Erb den Stürmer, den die Gastgeber gern hätten +++
Eschenburg. Nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Burgsolms will die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg den Blick schnell wieder nach vorn richten. Am Sonntag bietet sich dazu die nächste Chance, wenn das Team von Trainer Yannick Weber um 15 Uhr in Eibelshausen die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod empfängt. Für die SGE geht es im Abstiegskampf dabei um wichtige Punkte, denn der Rückstand auf die Gäste beträgt aktuell acht Zähler.