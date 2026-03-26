SG Eschenburg sucht einen Vollstrecker

Justus Born (Zweiter v. l.) und die SG Eschenburg suchen in der Gruppenliga ihren Weg, hier im Slalomlauf zwischen den Waldsolmsern (v. l.) David Sluka, Jan Luca Auriga und Matteo Reuling hindurch. © Jonathan Ortmann

Eschenburg. Nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Burgsolms will die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg den Blick schnell wieder nach vorn richten. Am Sonntag bietet sich dazu die nächste Chance, wenn das Team von Trainer Yannick Weber um 15 Uhr in Eibelshausen die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod empfängt. Für die SGE geht es im Abstiegskampf dabei um wichtige Punkte, denn der Rückstand auf die Gäste beträgt aktuell acht Zähler.