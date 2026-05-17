Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SG Eschenburg steht nach 0:2 mit dem Rücken zur Wand
Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist gerät nach einer Niederlage gegen den FC Cleeberg gewaltig unter Druck. Freude herrscht dagegen bei der U23 des SC Waldgirmes. Spielberichte im Überblick +++
Wetzlar . Das hat sich die SG Eschenburg anders vorgestellt: Nach einer 0:2-Heimniederlage gegen den FC Cleeberg muss der Fußball-Gruppenligist am letzten Spieltag gewinnen, um noch die Klasse halten zu können. Gleichzeitig ist die SGE auf Schützenhilfe angewiesen.