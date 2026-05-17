 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

SG Eschenburg steht nach 0:2 mit dem Rücken zur Wand

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist gerät nach einer Niederlage gegen den FC Cleeberg gewaltig unter Druck. Freude herrscht dagegen bei der U23 des SC Waldgirmes. Spielberichte im Überblick +++

von Redaktion · Heute, 20:17 Uhr · 0 Leser
Gianfranco Danielle Stracuzzi (l.) und Benny Sabau (r.) von der SG Eschenburg müssen in der Fußball-Gruppenliga um den Klasseerhalt bangen. (Archivbild) © Jörg Heinrich
Gianfranco Danielle Stracuzzi (l.) und Benny Sabau (r.) von der SG Eschenburg müssen in der Fußball-Gruppenliga um den Klasseerhalt bangen. (Archivbild) © Jörg Heinrich

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FC Cleeberg
SG Eschenburg

Wetzlar . Das hat sich die SG Eschenburg anders vorgestellt: Nach einer 0:2-Heimniederlage gegen den FC Cleeberg muss der Fußball-Gruppenligist am letzten Spieltag gewinnen, um noch die Klasse halten zu können. Gleichzeitig ist die SGE auf Schützenhilfe angewiesen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.