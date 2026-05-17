SG Eschenburg steht nach 0:2 mit dem Rücken zur Wand

Gianfranco Danielle Stracuzzi (l.) und Benny Sabau (r.) von der SG Eschenburg müssen in der Fußball-Gruppenliga um den Klasseerhalt bangen. (Archivbild) © Jörg Heinrich

Wetzlar . Das hat sich die SG Eschenburg anders vorgestellt: Nach einer 0:2-Heimniederlage gegen den FC Cleeberg muss der Fußball-Gruppenligist am letzten Spieltag gewinnen, um noch die Klasse halten zu können. Gleichzeitig ist die SGE auf Schützenhilfe angewiesen.