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Ligavorschau
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SG Eschenburg sieht nach diesen Spielen klarer
Teaser GL GI/MR: +++ Gruppenligist SG Eschenburg steht eine englische Woche mit Spielen gegen Türk Ata Spor und Waldgirmes bevor. Die Mannschaft hofft, ihre Lage im Abstiegskampf zu verbessern +++
Eschenburg. Englische Woche für die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg – und am Ende dieser könnte in Sachen Klassenerhalt oder Abstieg schon so manches klarer sein. Am Mittwoch um 19.30 Uhr gastiert die SGE in Niedergirmes beim Rangfünften Türk Ata Spor Wetzlar, ehe am Sonntag um 15 Uhr in Eibelshausen das Heimspiel gegen den SC Waldgirmes II ansteht.