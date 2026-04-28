SG Eschenburg sieht nach diesen Spielen klarer

Schröcks Keeper Daniel Wagner klärt vor Valtentin Scheld (SG Eschenburg). © Lars Hinter

Eschenburg. Englische Woche für die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg – und am Ende dieser könnte in Sachen Klassenerhalt oder Abstieg schon so manches klarer sein. Am Mittwoch um 19.30 Uhr gastiert die SGE in Niedergirmes beim Rangfünften Türk Ata Spor Wetzlar, ehe am Sonntag um 15 Uhr in Eibelshausen das Heimspiel gegen den SC Waldgirmes II ansteht.