 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ligavorschau

SG Eschenburg sieht nach diesen Spielen klarer

Teaser GL GI/MR: +++ Gruppenligist SG Eschenburg steht eine englische Woche mit Spielen gegen Türk Ata Spor und Waldgirmes bevor. Die Mannschaft hofft, ihre Lage im Abstiegskampf zu verbessern +++

von Redaktion · Heute, 22:03 Uhr · 0 Leser
Schröcks Keeper Daniel Wagner klärt vor Valtentin Scheld (SG Eschenburg). © Lars Hinter
Schröcks Keeper Daniel Wagner klärt vor Valtentin Scheld (SG Eschenburg). © Lars Hinter

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Eschenburg. Englische Woche für die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg – und am Ende dieser könnte in Sachen Klassenerhalt oder Abstieg schon so manches klarer sein. Am Mittwoch um 19.30 Uhr gastiert die SGE in Niedergirmes beim Rangfünften Türk Ata Spor Wetzlar, ehe am Sonntag um 15 Uhr in Eibelshausen das Heimspiel gegen den SC Waldgirmes II ansteht.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.