 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

SG Eschenburg schöpft im Abstiegskampf wieder Hoffnung

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gewinnen die Eschenburger das Kellerduell bei der SG Naunheim/Niedergirmes. Einen Dämpfer kassiert auch ein anderes Wetzlarer Team +++

von Redaktion · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser
Zweikampf um den Ball: Der Eschenburger Denny Diebel, der am Ende den Deckel draufmacht will dem Naunheim/Niedergirmeser Can Arlun das Leder abluchsen. © Peter Bayer
Zweikampf um den Ball: Der Eschenburger Denny Diebel, der am Ende den Deckel draufmacht will dem Naunheim/Niedergirmeser Can Arlun das Leder abluchsen. © Peter Bayer

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Wetzlar. Die SG Eschenburg hat im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg einen wichtigen Auswärtssieg gelandet. Im direkten Duell bei der SG Naunheim/Niedergirmes setzte sich die Mannschaft von Trainer Yannick Weber mit 2:0 durch und zog damit in der Tabelle am Wetzlarer Konkurrenten vorbei. Endgültig erledigt haben sich wohl die Träume von Türk Ataspor Wetzlar rund um die Aufstiegsrelegation nach dem 0:5 gegen die SG Waldsolms. Das Derby zwischen dem SV Bauerbach und dem FSV Cappel gewannen die Gastgeber mit 2:1.

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