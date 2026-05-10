SG Eschenburg schöpft im Abstiegskampf wieder Hoffnung

Zweikampf um den Ball: Der Eschenburger Denny Diebel, der am Ende den Deckel draufmacht will dem Naunheim/Niedergirmeser Can Arlun das Leder abluchsen. © Peter Bayer

Wetzlar. Die SG Eschenburg hat im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg einen wichtigen Auswärtssieg gelandet. Im direkten Duell bei der SG Naunheim/Niedergirmes setzte sich die Mannschaft von Trainer Yannick Weber mit 2:0 durch und zog damit in der Tabelle am Wetzlarer Konkurrenten vorbei. Endgültig erledigt haben sich wohl die Träume von Türk Ataspor Wetzlar rund um die Aufstiegsrelegation nach dem 0:5 gegen die SG Waldsolms. Das Derby zwischen dem SV Bauerbach und dem FSV Cappel gewannen die Gastgeber mit 2:1.