SG Eschenburg patzt bei einem Aufsteiger

Wetzlar . In der Fußball-Gruppenliga hat die SG Eschenburg dafür gesorgt, dass die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod im neunten Saisonspiel den ersten Sieg eingefahren hat. Die SGE verlor gegen die Gallusstädter mit 0:3 (0:2).