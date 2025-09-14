 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Verliert mit der SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga: Stürmer Mahamoud Moitatchiou (l.) in Aktion. (Archivfoto) © Henrik Schneider
SG Eschenburg patzt bei einem Aufsteiger

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist muss sich der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod klar geschlagen geben. Derweil muss der FC Burgsolms mal wieder eine Niederlage einstecken +++

Wetzlar . In der Fußball-Gruppenliga hat die SG Eschenburg dafür gesorgt, dass die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod im neunten Saisonspiel den ersten Sieg eingefahren hat. Die SGE verlor gegen die Gallusstädter mit 0:3 (0:2).

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

