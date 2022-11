SG Eschenburg landet Coup dank Valentin Scheld Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist bringt dem FSV Schröck die erste Heimniederlage bei. Dabei fällt die Entscheidung des Spiels mit dem Schlusspfiff +++

MARBURG-SCHRÖCK - Dank Valentin Scheld hat die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga mit 4:3 (2:3) beim FSV Schröck gewonnen. Der Spielmacher erzielte den Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit. Die 100 Zuschauer erlebten ein Wechselbad der Gefühle. "Wir bekommen zu Hause einfach zu viele Gegentore. Diese Niederlage ist total unnötig, denn wenn es nach 90 Minuten Remis steht, dann muss man auch mal mit einem Punkt zufrieden sein", legte FSV-Trainer Samet Sakarya nach der Pleite gegen den Vorletzten den Finger in die Wunde.