Elfmeterschütze: Benny Sabau (l.) von der SG Eschenburg, links im Bild Alessio Canavese vom FSV Schröck. (© Jens Schmidt)

SG Eschenburg landet Befreiungsschlag im Abstiegskampf Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist setzt sich zu Hause gegen die SG Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen durch. Ein Elfmeter bringt die Platzherren auf Kurs +++

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Die SG Eschenburg hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga einen wichtigen Sieg gefeiert und im Kellerduell am Freitagabend die Oberhand behalten. Das Team von Trainer Nils Pfeifer feierte nach einer klaren Leistungssteigerung in Halbzeit zwei einen 2:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den Tabellenletzten SG Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen.